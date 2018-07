Senigallia, tre furti in casa in zona giardini Morandi: denunciate due ladre La Polizia le ha sorprese nella zona con degli arnesi da scasso

Tre furti in abitazione in zona Giardini Morandi. E’ successo nella mattina del 20 luglio. Sul posto è stato chiesto l’intervento del personale del Commissariato di Polizia che subito si è adoperato per assicurare alla giustizia i colpevoli. Dai rilievi è emerso che le serrature in tutti e tre i casi era stato adoperato la medesima modalità: serrature forzate e strappate dalle porte.



Una volta dentro i ladri avevano fatto razzia di preziosi e contanti. Nel pomeriggio del medesimo giorno il personale della squadra volante in via Bovio ha notato due giovani donne che si spostavano da un palazzo all’ altro: insospettiti dal comportamento gli agenti le hanno bloccate ed identificate: si trattava di S.R. di anni 21 E D.R. di anni 17 residenti in Piemonte.

Considerando l’abbigliamento ed effettuato l’accertamento sull’identità delle giovani è emerso che le due erano già note alle autorità per numerosi reati predatori; con loro avevano una chiave inglese ed un cacciavite assolutamente idonee per l’effrazione di porte: le due sono state denunciate per possesso di arnesi atti allo scasso ed allontanate da Senigallia.