Testi scolastici adattati per chi soffre di disabilità sensoriale Approvato finanziamento dalla Giunta regionale delle Marche

Per agevolare l’apprendimento degli alunni con disabilità sensoriale la Giunta regionale ha approvato il 16 luglio lo schema di deliberazione per l’adattamento dei testi scolastici per l’anno scolastico 2018/2019. 80 mila euro le risorse destinate alla misura che è stata trasmessa alla Commissione assembleare competente e al Consiglio delle autonomie locali per il parere.