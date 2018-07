Campus internazionale al Centro Olimpico Tennistavolo Tenuto dal Maestro Stefan Stefanov, padre di Nicoletta Stefanova, migliore atleta di tutti i tempi che abbia vestito la maglia azzurra

117 Letture Sport

Sono venuti a Senigallia dalla Lombardia e Piemonte ma anche dalla Finlandia, Russia e Kazakistan per un campus tecnico tenuto dal Maestro Stefan Stefanov, padre di Nicoletta Stefanova la migliore atleta di tutti i tempi che abbia vestito la maglia azzurra dell’Italia del tennistavolo.



Insieme al tecnico Lidia Rodichkina, Stefanov ha guidato gli oltre 30 ragazzi del campus sia il mattino che il pomeriggio modificandone anche l’organizzazione per privilegiare l’aspetto turistico. Infatti il principale difetto che hanno i campus di tennistavolo è che sono basati quasi sempre sulla ripetitività ossessiva che alla fine stanca, non permette significativi miglioramenti duraturi e scoraggia altre esperienze successive. E’ un po’ come studiare tantissimo per dieci giorni di fila e pensare così di “sapere” le cose. Al campus sono stati ammessi anche alcuni tesserati del Centro Olimpico.

Le modifiche apportate hanno permesso ai ragazzi di vivere la nostra città, aiutati in questo da un tempo ideale e dalle numerose manifestazioni che fanno di Senigallia, per chi viene da altre località soprattutto estere, un luogo incantevole che fa vivere momenti indimenticabili per chi poi pratica il proprio sport in un impianto di eccellenza di valore internazionale.

Già prenotato il prossimo campus, a giugno 2019.