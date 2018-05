Terminati gli incontri sulla storia promossi presso l’ITCG Corinaldesi In occasione dell'ultimo appuntamento, il professor Feltri ha discusso del "percorso storico letterario sull’idea di Europa"

Mercoledì 16 maggio, dopo una “Lectio Magistralis” durante la mattinata con gli alunni della 5AAFM sulla guerra nel Vietnam, alle ore 15.00 presso l’aula magna dell’Istituto Corinaldesi il prof. Feltri ha tenuto l’ultimo dei tre incontri di storia dal titolo :”Un percorso storico letterario sull’idea di Europa”.

Negli anni 1939-1945, l’Europa ha vissuto una singolare e paradossale esperienza di “unificazione“, all’insegna della dominazione nazista, della violenza e dello sterminio di massa.

Nel suo contributo, Francesco Maria Feltri ha presentato come gli scrittori di vari paesi hanno descritto quella esperienza e il desiderio di tutti i popoli di un mondo e di una vita radicalmente differenti da quelli che erano costretti a sopportare.

La scelta è caduta su autori che hanno scritto durante la guerra o subito dopo, a caldo. Il percorso è iniziato con Vercors e con il suo “Il silenzio del mare“, e proseguito con “La luna è tramontata” di John Steinbeck. Mentre questi due testi (nati come romanzi “militanti”) presentano la resistenza in Francia e in Norvegia, “Ognuno muore solo“, del tedesco Hans Fallada, ci descrive un piccolo ma significativo episodio di opposizione in Germania. Chiuderà la rassegna l’analisi di “Educazione europea“, di Roman Gary, grazie al quale entriamo nel mondo della resistenza polacca.

L’obiettivo dell’intero intervento, quindi, è chiaro: riscoprire, a un tempo, i valori dell’unità europea e della democrazia, all’insegna del rifiuto di qualsiasi nazionalismo esasperato, nonché della condanna assoluta di quel razzismo e antisemitismo che si ostinano a non morire ed anzi, periodicamente, rialzano la testa come se, in passato, nulla fosse accaduto.

