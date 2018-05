Foto Notizia: inaugurato il Mercato Europeo Ambulante Dal 18 al 20 maggio a Senigallia i colori, i sapori ed i profumi d'Europa

E’ stato inaugurato nella mattinata del 18 maggio il Mercato Europeo Ambulante: l’evento, ideato da Fiva-Confcommercio Marche Centrali, rappresenta l’ennesima vetrina per la città e l’opportunità di immergersi nei colori, sapori e profumi del vecchio continente.



La manifestazione si protrarrà fino a domenica 20 maggio: gli stand sono dislocati in piazza Garibaldi, in zona Portici Ercolani e nel piazzale antistante al Foro Annonario.