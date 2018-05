“L’ospedale di Senigallia è in pericolo?” "Facciamo il punto sulla reale situazione della sanità; appuntamento per il 18 maggio nella Sala del Consiglio Comunale"

353 Letture Politica

Si è svolta nella mattinata del 16 maggio la presentazione della conferenza riguardante il convegno pubblico incentrato sull’Ospedale di Senigallia ed i servizi sanitari del territorio.



Il dibattito, promosso dall’Unione Nazionale Consumatori – Marche, dal Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia e del Diritto alla Sanità (Serenella Curzi), e dell’Associazione Energie per Senigallia, si terrà venerdì 18 maggio alle ore 21.00 presso la Sala del Consiglio Comunale di Senigallia.

Al convegno prenderanno parte l’Ing. Maurizio Bevilacqua , Direttore dell’Area Vasta 2 Azienda Sanitaria Unica Regionale, l’Avv. Corrado Canafoglia, Responsabile Nazionale Ufficio Legale dell’Unione Nazionale Consumatori, il Dr. Carlo Massacci, medico cardiologo e membro Tribunale Diritti del Malato, il Dr. Umberto Solazzi, Presidente Tribunale Diritti del Malato di Senigallia e la Dr.ssa Elena Leonardi, Vice Presidente Commissione Sanità dell’Assemblea Legislativa Regione Marche.

I moderatori saranno Massimo Bello, Presidente Associazione Energie per Senigallia e Serenella Curzi, Presidente Comitato a Difesa dell’Ospedale di Senigallia e del Diritto alla Sanità.

“Lo scopo dell’incontro è fare un quadro sulla stato della sanità su scala nazionale, regionale e locale – ha affermato l’Avv.Canafoglia- Sarà questa l’occasione per discutere della reale situazione dell’Ospedale di Senigallia, del suo paventato depotenziamento e delle prospettive future. Verrà fatto il punto della situazione da esperti del settore che si confronteranno su una problematica delicata ed importante, che riguarda Senigallia e tutta la sua vallata. Il nostro Ospedale, la sanità in genere, sta vivendo un momento di trasformazione. Non bisogna dimenticare che l’Italia sta vivendo una seria crisi “Economico-sociale” , e purtroppo registriamo continui tagli alla spesa sanitaria e sociale. Basti pensare che il 23% dei costi sanitari grava sulle famiglie italiane, contro il 13% della media europea; ben 11 milioni di italiani rinunciano a curarsi per problemi economici; non si tratta quindi di una problematica isolata, riconducibile solo al locale: il sistema nazionale sanitario non è più economicamente sostenibile e l’Ospedale di Senigallia è solo lo specchio di quanto sta accadendo su larga scala .”

Dello stesso avviso Massimo Bello:”La sanità rappresenta un problema su scala nazionale anche se l’85% del bilancio regionale è indirizzato alle politiche sociosanitarie: la Regione è un’ interlocutrice privilegiata con cui vogliamo confrontarci; abbiamo coinvolto i comuni perché possono indirizzare e raccogliere le esigenze del territorio e confrontarsi così con gli organi preposti”.

“L’obiettivo– ha concluso Canafoglia – è quello di poter intervenire sugli atti di programmazione e mettere al corrente tutta i cittadini su cosa stia veramente accadendo alla sanità locale: avere l’ Ing. Maurizio Bevilacqua, ovvero il direttore dell’Area Vasta e e la Dr.ssa Elena Leonardi, Vice Presidente Commissione Sanità dell’Assemblea Legislativa Regione Marche, ci permette di avere i due interlocutori realisticamente più informati su cosa sta accadendo all’ospedale di Senigallia e alla nostra sanità. Affermare che il nostro nosocomio va verso la chiusura non è realistico ma che rischia un declassamento ci sembra un’eventualità molto più reale: il nostro ospedale è in serio pericolo, ecco perché è fondamentale che la popolazione senigalliese e dei Comuni della vallata prenda parte a questo dibattito, a fianco ai rappresentanti politici, che sono stati tutti invitati ufficialmente anche se ancora non abbiamo ricevuto risposta, perché la sanità riguarda tutti“.