A Senigallia un incontro sulla legge regionale 145 Giovedì 17 maggio alle 21, presso il Centro sociale delle Saline

152 Letture Politica

La legge regionale 145 sulla “sperimentazione gestionale” nella sanità, ha sollevato numerose critiche. In particolare i vari soggetti civici impegnati in difesa del diritto alla salute, comitati, associazioni, forum, si sono mobilitati immediatamente individuando nella 145 un ulteriore salto di qualità nelle politiche di privatizzazione nell’ambito sanitario.



Come Forum per la sanità pubblica della provincia di Ancona abbiamo più volte denunciato questa deriva. A metà febbraio abbiamo organizzato un dibattito al Cesano di Senigallia incentrato sul “Modello Lombardia” e il tentativo da parte della giunta regionale di prenderlo come riferimento.

Poche settimane dopo l’assemblea consiliare ha tentato di forzare i tempi cercando di approvare il testo di legge, ma ha dovuto fare i conti con una protesta diffusa che ha avuto un primo momento importante il 27 marzo con il sit-in sotto il palazzo della Regione. Succesivamente con l’estendersi dell’opposizione sociale Ceriscioli ha dovuto rimandare la legge alla discussione nella specifica commissione.

Diciamo chiaramente che gli emendamenti che sono stati ventilati non possono essere accettati. Siamo contrari a qualunque presunto “contentino”. Questa legge va respinta in toto, perché contraria alle reali esigenze dei cittadini.

Come Forum abbiamo contribuito a creare una “Rete regionale” che si è già riunita a Senigallia e che ripeterà l’incontro sabato 19 maggio sempre qui. Riteniamo che sia compito delle varie realtà territoriali far conoscere la 145 e le ragioni per le quali crediamo non debba essere approvata.

Per questo giovedì 17 maggio alle 21 presso il Centro Sociale delle Saline di Senigallia, in Via dei Gerani, organizziamo un incontro-dibattito sulla legge regionale.

Interverranno Rosaria Diamantini del Forum per la sanità pubblica della provincia di Ancona esponente di “Potere al popolo” e Stefano Tenenti sempre del Forum e rappresentante dell’Unione Sindacale di Base di Ancona.

da Forum per la sanità pubblica della provincia di Ancona