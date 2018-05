Ai Campionati Italiani di Terni oro e argento per il Centro Olimpico Nicolò Pierpaoli ha vinto l’oro nella gara individuale ed in coppia con Margherita Cerritelli ha giocato la finale del doppio

Si stanno svolgendo a Terni i Campionati Italiani di categoria (per fasce di valore tecnico) ed il Centro Olimpico ha messo il suo nome in bella evidenza nelle prime giornate ottenendo oro e argento. Come nella migliore tradizione del club cittadino, le soddisfazioni sono venute dai giovani del vivaio che quest’anno hanno fatto un bel salto di qualità.



Nicolò Pierpaoliha vinto l’oro nella gara individuale (5a cat), una manifestazione particolarmente dura sia per il numero di partecipanti (400), sia perché si incontrano giocatori master, magari ex di valore che hanno ripreso l’attività dopo una pausa di qualche anno. Dieci su dieci gli avversari battuti dal senigalliese, tre nel tabellone di qualificazione e sette nel tabellone ad eliminatoria diretta che hanno messo a dura prova non solo la resistenza fisica ma anche quella intellettiva.

In coppia con Margherita Cerritelli (Abruzzo) Pierpaoli ha giocato anche la finalissima del doppio misto perdendo per 3/2 da giocatori trentini che hanno vinto anche individuale e doppio femminili. La coppia Mirko Bruschi e Nicolò Pierpaoli è stata fermata agli ottavi dopo aver seminato il panico tra gli avversari.

Alec Gorini, Nicola Falappa e Lorenzo Giacomini sono i tecnici che hanno accompagnato a Terni la rappresentativa senigalliese composta anche da Fabrizio Cecchini, Marco Renzetti, Marco Fabri, Cristian Iacussi, Marco Faini, Paolo Casapulla, Carlo Occhipinti. Assenti a Terni Sabrina Moretti ed Enzo Pettinelli perché il Centro Olimpico non si è fermato ed ha continuato la sua attività giornaliera.

Con le brillante vittorie dei giovani a Terni Senigallia completa il successo ottenuto nei Campionati Nazionali CSI che l’hanno laureata migliore società.