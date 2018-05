Assemblea e Direttivo della Lega a Senigallia rinnovano piena fiducia a Davide Da Ros Il Consigliere e Coordinatore incaricato di portare avanti proposte e istanze del partito di Matteo Salvini anche nella Valmisa

L’assemblea e il Direttivo della Lega Senigallia, riunitasi sabato 12 maggio, per discutere i punti programmatici del partito di Matteo Salvini, ha determinato decisioni ed indirizzi da realizzare nell’immediato e nei prossimi mesi.

Durante il ricco dibattito e confronto tra gli iscritti e i dirigenti locali della Lega sono emerse idee e sono state proposte nuove iniziative da portare all’attenzione della città attraverso interrogazioni e mozioni, che saranno presentate in Consiglio Comunale dal nostro Consigliere e Capogruppo della Lega Davide Da Ros. Tra gli argomenti trattati nella riunione di sabato scorso: sanità e ospedale, ISEE e graduatorie case popolari, parcheggiatori e venditori abusivi, unione dei comuni Senigallia e Comuni Valli Misa-Nevola, turismo, bilancio, tasse, assetto del territorio e alluvione e, da ultimo, campagna iscrizioni alla Lega.

A fine seduta, l’assemblea cittadina della Lega ha rinnovato piena fiducia al Consigliere Comunale e Coordinatore comunale di Senigallia e Valli Misa-Nevola, Davide Da Ros, per l’impegno che sta profondendo a livello istituzionale, quale vera opposizione alla Giunta Mangialardi, e per l’attività politica e organizzativa fin qui svolta, e che sta svolgendo, a favore della Lega, sia a Senigallia che nei Comuni delle Valli Misa-Nevola. Un lavoro importante, costruttivo e serio, che sta premiando anche a livello locale il partito di Matteo Salvini.

La Lega sta dimostrando di essere non solo un vero partito di opposizione, ma anche un movimento politico capace di aggregare e di fare proposte. Un movimento, tra l’altro, in grado di dialogare e rispettare gli amici di tutto il centrodestra e le varie realtà associative e liste civiche, che riempiono la piazza senigalliese e quelle dei Comuni del comprensorio.

La Lega, soprattutto in questi ultimi mesi, ha ampliato i propri consensi, ponendosi prima forza politica di tutto il centrodestra, con la quale è imprescindibile dialogare e confrontarsi. Il nostro Coordinatore comunale e Consigliere comunale ha raccolto consensi e, soprattutto, dispone di un equilibrio e di una educazione, che lo rende un ottimo interlocutore.

L’Assemblea cittadina della Lega ha deciso, dando l’incarico al proprio Coordinatore Davide Da Ros, che qualsiasi incontro o rapporto con forze politiche, movimenti e liste civiche debba essere condotto dallo stesso Da Ros in rappresentanza di tutta la Lega senigalliese e dell’entroterra, insieme ovviamente ad eventuali membri del gruppo locale da egli individuati.

“Sono contento e fiero – afferma Davide Da Ros – di questa fiducia dimostratami da tutti gli amici e da tutte le amiche del nostro partito. Non vi deluderò e continuerò ad impegnarmi come sempre, rapportandomi con tutti e, soprattutto, con il Commissario nazionale responsabile delle Marche, Sen. Paolo Arrigoni, che ho incontrato una settimana fa e con cui ho preso precisi impegni, e con il Segretario provinciale di Ancona, Milco Mariani, con il quale sono sempre in contatto.

La Lega ha tutti i numeri per continuare ad essere non solo vera forza di opposizione, ma anche forza di governo locale e nazionale. Già con gli amici di Fratelli d’Italia di Senigallia e con liste, comitati e movimenti civici locali, tra cui Energie per Senigallia, abbiamo iniziato un ottimo percorso di collaborazione e di confronto.

Questa mi pare, a mio avviso, la strada migliore per costruire insieme la vera alternativa, tenendo fuori chi continua ad avere visioni miopi e personalistiche della politica e coloro che predicano in un modo e poi razzolano in un altro. Non accettiamo, e non accetteremo più atteggiamenti denigratori, offensivi ed irrispettosi nei nostri confronti da chi pretenda di stare seduto ad un tavolo ed in consiglio comunale insieme, ma allo stesso tempo fa di tutto per evitare qualsiasi dialogo con noi, ovvero cerchi di disgregare ed insinuarsi in seno al nostro partito con ‘mezzucci ipocriti e agganci inutili’ solo per ragioni personali, caratteriali e di rivendicazione. La politica per la Lega è fatta di azioni, idee, lealtà e rispetto delle parti.”