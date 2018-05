Partito a Senigallia Fosforo, migliaia di bambini in piazza Il programma di sabato 12 maggio: iniziative anche la sera

240 Letture Cultura e Spettacoli

Un pomeriggio assolato ha dato il via all’ottava edizione di Fosforo, la festa della scienza. Laboratori presi d’assalto non solo dagli oltre 3500 alunni delle scuole di Senigallia e dintorni, ma anche da tante famiglie che hanno iniziato a riempire ogni angolo di piazza del Duca.

In simultanea sono iniziate anche le animazioni e gli spettacoli di scienza “live” dal main stage. Tanti gli stand a disposizione dei visitatori di Fosforo 2018 per scoprire i risultati dei lavori degli studenti senigalliesi, delle ricerche delle Università Politecnica delle Marche e quella di Camerino, oltre alle campagne di Medici Senza Frontiere.

Non solo chimica e fisica, astronomia, tecnologia e meccanica: il programma di sabato 12 maggio è davvero ricco di attività. Si parte come sempre alle 15:30 in piazza del Duca con Science Gym; alle 16 lo spettacolo Fuori di Scienza dell’omonima realtà milanese. Spazio a ToScience di Torino e poi alle 16:45 all’incontro con Adrian Fartade che la sera precedente ha spiegato al San Rocco in modo divertente le scoperte intorno a Marte. Subito dopo, lo show tra scienza e magia di Laszlo Robert Zsiros, per poi passare all’intervento sempre divertente e stimolante di PsiQuadro di Perugia. Alle 18:30 torna l’attesissimo appuntamento con l’All Star Show: tutti gli animatori in piazza per dare il pochi minuti il meglio di sé in un susseguirsi di esperimenti, di spettacoli e musica. Gli ultimi due appuntamenti del pomeriggio sono Naturalisti & Co. con Alfonso Lucifredi e FameLab live da piazza del Duca: la sfida di raccontare una ricerca, una scoperta in modo divertente in soli 180 secondi.

Attività per bambini alla biblioteca Antonelliana dove arriva il cantastorie Mirko Revoyera, dove si potrà comprendere il ciclo dell’acqua grazie ai ragazzi de Le Nuvole di Napoli e dove Michela Silvestri terrà lo show “Animal’s got talent”. E per gli adulti? Se quanto proposto prima non è di vostro gradimento, c’è l’opportunità di conoscere Medici Senza Frontiere che saranno in piazza del Duca alle ore 17 con la coordinatrice del gruppo Msf di Ancona Annamaria Mandese; alle 18 invece si andrà alla scoperta della Selinunte di 2000 anni fa con i geomorfologi dell’Università di Camerino. Oppure cimentarsi con le degustazioni di caffè (ore 19, prenotazioni su fosforoscienza.it). E poi ancora la fiera con vari stand tra cui anche i numerosissimi rompicapo da risolvere con la testa prima che con le mani; mentre a palazzetto Baviera sono state allestite le mostre “Tech-it-easy” per mostrare con postazioni interattive la bellezza della scienza ed “Effetti collaterali” per far capire quali scoperte sono state fatte per caso o grazie ad errori.

Ma Fosforo non si ferma e anche di sera si terranno diversi momenti per appassionare grandi e piccoli. A partire dal planetario che sarà attivo grazie all’Istituto nazionale di astrofisica e all’associazione Sofos nella sala del Fico di Palazzetto Baviera anche alle ore 21-22-23. Nel main stage torna l’edutainer ungherese Laszlo Robert Zsiros. Piccoli e piccolissimi saranno poi i protagonisti del botta e risposta con i ricercatori delle università e con gli animatori: domande a raffica e risposte a tutti i perché dei bambini! Graffiti e videomapping proseguiranno la serata prima della conclusione con l’osservazione della volta celeste con i telescopi dell’associazione astrofila Aristarco di Samo.

Infine, all’auditorium San Rocco di piazza Garibaldi, si terrà alle 21:30 l’incontro con il naturalista Alfonso Lucifredi per un viaggio alla ricerca della vita nei posti più disparati, dal fondo degli oceani ai deserti australiani, fino ai “mostri” che popolano il nostro giardino.

Organizzata dall’associazione culturale Next e promossa con il sostegno dell’assemblea legislativa delle Marche, del Comune di Senigallia e del Gruppo Imprenditori Senigalliesi (GIS), la festa della scienza 2018 porta in piazza del Duca e in altre sei sedi del centro storico oltre 60 eventi e attività ludico-scientifiche per comprendere i piccoli misteri con cui siamo a contatto ogni giorno.

INFO e prenotazioni:

www.fosforoscienza.it

info@fosforoscienza.it

facebook.com/fosforoscienza