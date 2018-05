Gli storici di Senigallia al Salone del Libro di Torino La sindaca Appendino ha visitato lo stand dell'Associazione di Storia Contemporanea, che propone il Dizionario delle donne

129 Letture Cultura e Spettacoli

Tra i primi visitatori di venerdì 11 maggio allo stand dell’Associazione di Storia Contemporanea si è recata la sindaco di Torino, Chiara Appendino. Già nel 2017 aveva annunciato che avrebbe visitato tutti gli stand, ma l’anno scorso non l’avevamo vista. Quest’anno, invece, ha mantenuto la parola e si è presentata di buon’ora.

Subito la visita è divenuta un’occasione per parlare della delicata congiuntura politica attuale: è stato il bibliotecario associativo – già consigliere comunale –, Enrico Pergolesi, insieme al socio Luca Marconi, ad accogliere il primo cittadino del capoluogo piemontese in uno stand che offre, come al solito da otto anni a questa parte, una molteplicità di proposte, anche se particolare attenzione l’Associazione senigalliese ha dedicato alle donne e al loro ruolo nella storia. E in proposito non si può non rimarcare come nei principali comunicati-stampa pubblicati in questi giorni sulla 31° edizione della kermesse libraria si sia in pratica parlato solo di uomini.

Al contrario, il piatto forte della proposta associativa è rappresentato dal “Dizionario Biografico delle Marchigiane” (a cura di Lidia Pupilli e Marco Severini, Ed. il lavoro editoriale, Ancona 2018) che sta per arrivare nelle librerie in una edizione aggiornata e ampliata (oltre sessanta schede in più). Un’opera originale e unica nel suo genere – in Italia solo la Lombardia è stata capace, nel 1995, di realizzare un progetto di ricerca analogo – con la quale è stato ricostruito il profilo storico di oltre 300 donne che negli ultimi duecento anni si sono distinte in ambito politico, civile, culturale, socio-economico e ancora in tanti altri. Per chi non lo sapesse, la nostra regione vanta una serie di primati nazionali, dalla prima votante (Maria Alinda Bonacci Brunamonti) alle prime elettrici della storia europea (le dieci maestre, nove di Senigallia e una di Montemarciano, che tali divennero nel 1906 per effetto della “sentenza Mortara”), dalla prima avvocata (Elisa Comani, 1919) a una delle prime mediche condotto (Ginevra Corinaldesi), dalla prima grande pedagogista che si è fatrta conoscere in tutto il mondo (Maria Montessori) alla prima cantante lirica ad aver calcato palscoscenici fino a quel momento “ad usum hominis” (Anna Guidarini).

Il volume, realizzato dall’Associazione di Storia Contemporanea, ha richiesto due anni di intense ricerche e coinvolto 43 studiose e studiosi (tra cui due all’estero): l’opera ribalta non pochi canoni storiografici, a partire da quello che ha visto finora, quasi esclusivamente, al centro di una ricerca storica donne famose: accanto a queste c’è un nutrito gruppo di contadine, giornaliere, balie, governanti, salvatrici, impiegate, insomma di donne comuni, capaci però di lasciare una traccia significativa nel passato. Nel corso di un mese e mezzo il volume è andato esaurito, da qui la nuova edizione che sarà presentata al Salone di Torino domenica 13 maggio alle ore 18.00, nello stand della Regione Marche dalla curatrice, prof.ssa Lidia Pupilli, e dalla sua collega e autrice, Rita Forlini. Le due storiche animeranno poi, lunedì 14 alle 14.30, presso lo Spazio Eventi, la presentazione del nuovissimo libro “La gioventù degli storici e delle storiche” (a cura di Lidia Pupilli e Marco Severini, Ed. Aras, 2018) che non poco spazio dedica alle donne. Quest’ultimo libro sarà presentato alla comunità senigalliese durante il mese di giugno.

Intanto giovedì 17 maggio la Biblioteca “Antonelliana” ospiterà la presentazione (alle 17.30) del n. 3 della rivista “Itineris”, che si occupa di viaggi, viaggiatori e viaggiatrici in età contemporanea e il cui tema monografico è “Donne in viaggio”. I soci potranno ritirare questo numero gratuitamente, mentre i non soci con una semplice offerta.