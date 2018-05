Pronti, partenza, via! E’ arrivato finalmente il via per l’ottava edizione di Fosforo Il programma di venerdì 11 maggio

Pronti, partenza, via! E’ arrivato finalmente il via per l’ottava edizione di Fosforo, la festa della scienza di Senigallia. Via ai laboratori per gli oltre 3500 alunni delle scuole della zona, via alle animazioni scientifiche in piazza del Duca, via alle serate con dimostrazioni e spettacoli per divulgare in modo simpatico il sapere, per comunicare l’esito delle ricerche scientifiche più strampalate e capire come funzionano i piccoli misteri con cui siamo a contatto ogni giorno.



Il programma di venerdì 11 maggio è intenso: si parte alle 15:30 in piazza del Duca con Science Gym; alle 15:45 Tutti giù per terra!; alle 16:15 Favole Calde, Favole Fredde per passare poi alle pillole di scienza e, a seguire, allo spettacolo al confine tra scienza e magia di Laszlo Robert Zsiros. Il Psiquadro science Show lascerà spazio ad Alfonso Lucifredi per un viaggio con i naturalisti in giro per il mondo.

Se il main stage è ricco di animazioni no stop, non saranno da meno palazzetto Baviera, la biblioteca Antonelliana, la Rocca roveresca e i suoi giardini: in ognuno di questi posti in pieno centro storico di Senigallia, prenderanno “vita” è proprio il caso di dirlo, numerose attività sia per bambini, che per ragazzi e adulti. C’è solo l’imbarazzo della scelta tra vermi e slime, lucertole dell’era mesozoica, orologi solari e oggetti volanti, colori e dna, visite guidate a cavallo tra storia, scienza e architettura, biotecnologie e viaggi nel cosmo (turni alle ore 16:15 / 17:15 / 18:15, prenotazioni il giorno stesso presso l’info point di piazza del Duca).

Torna anche il planetario: grazie all’Istituto nazionale di astrofisica e all’associazione Sofos si terrà nella sala del Fico di Palazzetto Baviera un viaggio per conoscere stelle e galassie, pianeti e comete (turni dalla 15 alle 19). Nello stesso edificio sono state allestite le mostre Tech-it-easy ed Effetti collaterali, mentre scuole e università esporranno lavori e ricerche per avvicinare le persone al piacere della scoperta.

Il primo assaggio di Fosforo si concluderà solo in tarda serata dopo la degustazione alla scoperta dei vini tra fisica e chimica e dopo l’incontro con Adrian Fartade: il 31enne originario della Romania è un vero mattatore di Youtube e con tutta la sua passione per la divulgazione della scienza parlerà dei viaggi su Marte, delle ricadute in ambito civile, delle scoperte e della possibilità di forme di vita.

Organizzata dall’associazione culturale Next e promossa con il sostegno dell’assemblea legislativa delle Marche, del Comune di Senigallia e del Gruppo Imprenditori Senigalliesi (GIS), la festa della scienza 2018 porta in piazza del Duca e in altre sei sedi del centro storico oltre 60 eventi e attività ludico-scientifiche per comprendere i piccoli misteri con cui siamo a contatto ogni giorno.

Tra i partner culturali, oltre alle università, da questa edizione ci sono anche il Polo Museale delle Marche, l’Inaf e Medici Senza Frontiere: i volontari del gruppo Msf di Ancona saranno in piazza con uno stand e laboratori, con una mostra fotografica sulle sfide dell’organizzazione medico-umanitaria e con un’esperienza immersiva che permetterà grazie a visori a 360 gradi di comprendere le drammatiche condizioni di chi è costretto ad affrontare estenuanti viaggi via terra e via mare per fuggire da guerre e povertà.

INFO e prenotazioni:

www.fosforoscienza.it

info@fosforoscienza.it

facebook.com/fosforoscienza