Campionati regionali: brillano le atlete Uisp Senigallia Tutte le ginnaste hanno ottenuto la qualificazione alle nazionali che si terranno a Bologna dal 24 maggio al 3 giugno

Eccellenti risultati nelle recenti gare regionali di ginnastica ritmica per le atlete della Uisp Senigallia: dopo le due prove dei campionati valevoli per la fase riservata alle atlete della regione Marche, tutte le ginnaste della ritmica Uisp hanno infatti ottenuto la qualificazione per le fasi nazionali che si terranno a Bologna dal 24 maggio al 3 giugno.



Ottimi riscontri per le più piccole del gruppo agonistico, classe 2009: Rebecca Serafini ha ottenuto il titolo di campionessa regionale durante la prima prova del Campionato Mini Prima, svoltasi a Jesi, mentre nella seconda prova svoltasi lo scorso 29 aprile a Cuccurano ha ottenuto la medaglia d’argento.

Podio anche per Mia Tarsi che, nella stessa categoria, ha conquistato la medaglia di bronzo nella prima prova.

La coppia di Mini Prima Junior-Senior formata da Emi Diaw e Chiara Paesani si è piazzata nel gradino più alto del podio durante la seconda prova, seguita al secondo posto dalla coppia formata dalle sorelle Emma e Roberta Barchiesi.

Eccellenti risultati anche per le individualiste di Prima Categoria: Agnese Fattorini (cat. Junior) ha ottenuto la medaglia d’oro con l’esercizio alla palla e la medaglia di bronzo con l’esercizio al cerchio durante la prima prova del Campionato Regionale, mentre nella seconda ha conquistato la medaglia di bronzo per la palla e d’argento per l’esercizio con il cerchio.

L’allenatrice Francesca Ruvio, da sempre nel gruppo della ritmica Uisp, dove è cresciuta fino a diventare una dei tecnici educatori, ha partecipato nella categoria Senior ottenendo un primo ed un terzo posto con l’esercizio con le clavette ed un secondo posto con l’esercizio al nastro.

La squadra composta da Giada Bigelli, Giulia Iacussi e Martina Posanzini ha conquistato il secondo gradino del podio con l’esercizio a corpo libero, sia nella gara Regionale di Jesi che in quella di Cuccurano, dove ha ottenuto anche il titolo di Campionesse Regionali con l’esercizio ai cerchi.

Possono davvero essere orgogliose le tecniche educatrici Lucia Cotichini e Francesca Ruvio, riuscite a costruire un gruppo che non solo, come ogni anno, è capace di garantire risultati prestigiosi e grande soddisfazione a tutto il Comitato di Senigallia, che ha puntato molto sulla qualità dei corsi promossi e gestiti nel settore della ginnastica ritmica, ma che fa del successo di squadra il più importante obiettivo da inseguire.