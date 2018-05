Voucher per i corsi di studio, aumentano le possibilità nelle Marche Più flessibilità per l'accesso ai corsi post laurea

176 Letture Cronaca

Maggiori possibilità e una flessibilità più ampia per la frequenza ai corsi di perfezionamento post laurea tramite i voucher. Con una delibera adottata questa settimana su proposta dell’assessore all’Istruzione Loretta Bravi, la giunta regionale ha esteso la possibilità di ottenere voucher per l’iscrizione a master universitari e a corsi di perfezionamento post-laurea (esclusi quelli on-line) anche ai corsi con un monte ore inferiore a 120 e alle Summer school, includendo i programmi per cui non è previsto un esame finale.