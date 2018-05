Calcio: Juniores FC Vigor Senigallia vince il campionato, ma non accede a fase nazionale Vigorini secondi nelle Marche dietro al Porto Sant'Elpidio campione

La squadra Juniores dell’FC Vigor Senigallia si aggiudica alla grande il campionato, vincendo il suo girone, ma poi non si qualifica per la fase nazionale per il titolo italiano di categoria.



La squadra Juniores ha vinto il girone A Marche con 70 punti, frutto di 23 vittorie, 1 pareggio e 6 sconfitte, con 91 gol fatti e 28 subiti, precedendo il Marina finito secondo a 67.

Nel triangolare per il titolo regionale col Chiesanuova, dominatore del girone B e col Porto Sant’Elpidio, vincitore del girone C, sono arrivati due pareggi: 1-1 a Porto Sant’Elpidio e 2-2 in casa col Chiesanuova.

Risultati non sufficienti a qualificarsi alla fase nazionale per la vittoria del Porto Sant’Elpidio, vincitore del gruppo e unico qualificato, per 3-0 sul campo del Chiesanuova.