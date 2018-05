Torna a Senigallia il Mercato Europeo L’attesa mostra mercato, giunta alla terza edizione, si svolgerà dal 18 al 20 maggio

558 Letture Cultura e Spettacoli

Dal 18 al 20 maggio torna la manifestazione “Mercato Europeo – Senigallia, l’Europa sul Velluto Senigallia”, evento organizzato da Confcommercio Imprese per l’Italia Marche Centrali e Fiva Confcommercio, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.



Giunta alla terza edizione, l’attesa mostra mercato si svolgerà dalle ore 9 alle ore 24 al Foro Annonario, lungo tutta via Portici Ercolani, via Testaferrata (tra via Armellini e via Portici Ercolani), via Cavallotti (tra piazza Garibaldi a via portici Ercolani) e piazza Garibaldi (parte compresa tra gli stemmi papali e il porticato della ex Filanda).

Prevista anche quest’anno la presenza di tanti operatori di provenienza estera e rappresentanti delle specificità regionali italiane.