Stupefacenti, arrestato e rimesso in libertà uomo di 33 anni L'uomo era stato avvistato più volte anche a Senigallia: dopo la convalida dell'arresto, è di nuovo libero

Avrebbe gravitato in più occasioni anche nel senigalliese l’uomo di 33 anni arrestato lunedì 7 maggio dalla Squadra Mobile di Ancona unitamente agli agenti dei Commissariati di Senigallia e Jesi.



L’uomo, R.D., italiano classe 1985, originario della Lombardia ma residente a Jesi, è stato trovato in possesso di 1200 grammi di maijuana proprio nella città jesina.

Come precisa il Commissariato di P.S. di Senigallia il trentatreenne era stato visto nel senigalliese in più occasioni: sono stati proprio gli agenti del Commissariato locale a condurlo martedì 8 maggio davanti al Giudice per la convalida dell’arresto, dopo la quale R.D. è stato rimesso in libertà.