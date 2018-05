Un incontro sulla sanità di Senigallia e del territorio Venerdì 18 maggio alle ore 21 nella sala del consiglio comunale

“Rianimare l’Ospedale di Senigallia e i servizi sanitari del territorio. Articolo 32 della Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività.” E’ il titolo della Conferenza dedicata alla sanità di Senigallia e del territorio delle Valli del Misa e del Nevola, che si terrà venerdì 18 maggio alle ore 21 nella prestigiosa sala del Consiglio comunale della Residenza municipale.



Si continua, quindi, a discutere di sanità a Senigallia in un Conferenza, i cui i relatori si confronteranno sullo stato dell’arte dei servizi e delle strutture sanitarie del nostro territorio. Un tema, che negli ultimi anni e, soprattutto, negli ultimi mesi è diventato una priorità per la comunità senigalliese e di quelle dei Comuni del comprensorio vallivo. La Conferenza sulla sanità è promossa ed organizzata dal ‘Comitato a difesa dell’Ospedale di Senigallia e del diritto alla salute del territorio’, dall’Associazione ‘Energie per Senigallia’ e dall’Unione Nazionale Consumatori delle Marche.

Un appuntamento di spessore e qualificato, che vede tra i protagonisti dello ‘scambio di opinioni’ sul futuro della sanità pubblica: Maurizio Bevilacqua, Direttore Area Vasta 2 ASUR (Azienda sanitaria unica regionale); Umberto Solazzi, Presidente del Tribunale dei diritti del Malato (TdM) di Senigallia; Corrado Canafoglia, Avvocato e Coordinatore Unione Nazionale Consumatori Marche (Tutela della salute dei consumatori); Carlo Massacci, Cardiologo, membro Tribunale dei Diritti del Malato (TdM); Elena Leonardi, Vice Presidente della Commissione Sanità dell’Assemblea legislativa delle Marche

A moderare la sessione dei lavori della Conferenza: Massimo Bello, Presidente dell’Associazione ‘Energie per Senigallia’ e Serenella Curzi, Presidente del ‘Comitato a difesa dell’Ospedale di Senigallia e del diritto alla salute del territorio’.

Si fa presente che ufficialmente sono stati invitati a partecipare al convegno anche il Sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, l’Assessore alla sanità di Senigallia Carlo Girolametti, il Presidente della Giunta regionale Luca Ceriscioli, il Direttore generale dell’ASUR Alessandro Marini e il Presidente della Commissione Sanità dell’Assemblea legislativa delle Marche Fabrizio Volpini.

Ovviamente, sono pubblicamente invitati a partecipare tutti i cittadini interessati alla questione sanità del territorio, i Sindaci dei Comuni delle Valli del Misa e del Nevola, i rappresentanti delle Associazioni di categoria e i rappresentanti del mondo associativo locale.

Ufficio Stampa

da Associazione ‘Energie per Senigallia’

da Comitato a difesa dell’Ospedale di Senigallia e del diritto alla salute del territorio