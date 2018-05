Tennistavolo: il 5×1000 per le iniziative sociali Il Tennistavolo Senigallia è stato inserito nell’elenco dei soggetti abilitati ad usufruirne

E’ tempo di dichiarazione dei redditi e lo Stato dà la possibilità di destinare il 5 per mille del proprio reddito anche enti sportivi dilettantistici che rispettino alcuni parametri prefissati. Si tratta di una opportunità data ai cittadini che non aggiunge o toglie nulla alle tasse versate da ciascuno ma che indica allo Stato come destinare una parte delle somme incamerate.



Il Tennistavolo Senigallia è stato inserito nell’elenco dei soggetti abilitati ad usufruirne e c’è quindi la possibilità di sceglierlo da parte del contribuente. Una scelta volontaria naturalmente che servirà a finanziare i progetti sociali della società storica del ping-pong città al pari di quanto avviene attualmente con il Servizio Civile Nazionale ed Europeo (European Voluntary Service).

Accanto infatti alla consueta attività sportiva prevista dalla federazione e dal Centro Sportivo Italiano, il Centro Olimpico porta avanti diverse iniziative legate al mondo dell’handicap o ai disagi economici dei giovani, senza dimenticare i progetti speciali (come quello della Fondazione Vodafone – OSO) e le iniziative di socializzazione intergenazionale. Tra l’altro all’Associazione è riconosciuto lo status di APS (Associazioni di Promozione Sociale) a sottolineare la vocazione di interpretare lo sport non sono come agonismo ma anche come strumento di integrazione, educazione, socializzazione, tutela e prevenzione della salute.