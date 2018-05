Bandiere Blu 2018: c’è anche Senigallia tra le spiagge più belle d’Italia Sono 368 i lidi premiati per qualità, sostenibilità e servizi

C’è anche Senigallia tra le Bandiere Blu 2018. Sono stati ben 368 i lidi premiati per qualità, sostenibilità e servizi. Se nel 2017 i comuni vincitori erano stati 163, quest’anno sono saliti infatti a 175 (l’alloro può essere assegnato a più tratti di litorale appartenenti al medesimo territorio ma, al contempo, se un comune ha vinto non significa che possa esporre il vessillo su tutti i suoi arenili).



Salgono di poco anche gli approdi turistici che toccano quota 70. Le new entry sono Sellia Marina, Sorrento, Ispani, Cattolica, Peschici, Rodi Garganico e Marina dell’Orso di Poltu Quatu; a vedersi retrocedere sono quattro comuni: Anzio, Gabicce Mare, Termoli e Pozzallo.

In questa 32^ edizione la Liguria si conferma la regina dei nostri litorali, mantenendo il vessillo in 27 Comuni, segue la Toscana con gli stessi 19 dello scorso anno; al terzo posto compare la Campania che scavalca le Marche, grazie all’ingresso di 3 nuove spiagge, Piano di Sorrento, Sorrento e Ispani.

L’assegnazione delle Bandiere Blu risponde ben a 32 criteri, dove non c’è solo la qualità e la pulizia del mare, ma anche la gestione del territorio, il funzionamento degli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, la vivibilità in estate e la valorizzazione delle aree naturalistiche.

MARCHE

PESARO – URBINO

1. Pesaro

2. Fano

3. Mondolfo (Marotta)

ANCONA

4. Senigallia

5. Ancona (Portonovo)

6. Sirolo

7. Numana

MACERATA

8. Potenza Picena (Porto P.P.)

9. Civitanova Marche

FERMO

10. Porto Sant’Elpidio

11. Fermo (Lido di Fermo/Marina Palmense)

12. Porto San Giorgio

13. Pedaso

ASCOLI PICENO

14. Cupra Marittima

15. Grottammare

16. San Benedetto del Tronto

La Classifica

1. Liguria 27 (=)

2. Toscana 19 (=)

3. Campania 18 (+3 Piano di Sorrento, Sorrento e Ispani)

4. Marche 16 (-1 ha perso Gabicce)

5. Puglia 14 (+3 Rodi garganico, Peschici e Zapponeta)

5. Sardegna 13 (+2 Trinità d’Agultu e Vignola)

6. Abbruzzo 9 (+1 Scannosale)

7. Calabria 9 (+2 Tortora e Sellia Marina)

8. Lazio 8 (= Anzio uscito e il lago di Trevignano romano entrato)

8. Veneto (=)

9. Emilia Romagna 7 (+1 Cattolica)

10. Sicilia 6 (-1 perde Pozzallo)

11. Basilicata 4 (+2 Bernalda e Nova Siriil)

12. Friuli Venezia Giulia 2 (=)

13. Molise 1 (-1 perde Termoli)