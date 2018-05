A Senigallia incontro con Roberto Danovaro Al Liceo Medi, lunedì 7 maggio, si parlerà di ricerca marina

Un nuovo importante appuntamento della rassegna “I pomeriggi al Medi. Una nuova Agorà” è in programma per lunedì 7 maggio 2018 dalle ore 15:30, presso l’Aula Magna “Carlo Urbani” del Liceo Scientifico senigalliese.

Dopo i saluti iniziali del dirigente scolastico, prof Daniele Sordoni, e di Milena Penna presidente regionale dell’ANISN-Associazione Nazionale di Scienze Naturali, protagonista del nuovo incontro sarà il prof Roberto Danovaro, docente ordinario di Biologia Marina, Ecologia Marina ed Etica ambientale presso il dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente dell’UNIVPM, Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli, che terrà un’importante conferenza sul tema “Nuove frontiere per la ricerca marina: tra miti e nuove verità”.

In considerazione del tema e del percorso costante sull’educazione a discernere fra verità scientifiche e “fake news” il Liceo Scientifico “E. Medi” tiene ad evidenziare la forte valenza formativa dell’incontro, organizzato in collaborazione con la Sezione Marche dell’ANISN per cui verrà rilasciato l’attestato di presenza spendibile ai fini della formazione in servizio per i docenti e dell’accesso ai crediti scolastici per gli studenti.