“Fotografia e mercato: quale valore alle immagini?”. Se ne parla a Morro d’Alba Domenica 6 maggio primo appuntamento con le Giornate di Fotografia 2018. Ospiti Michele Smargiassi e Paola Riccardi

Tornano nelle Marche per la 7° edizione le Giornate di Fotografia 2018: eventi a tema, gratuiti, sulla fotografia per tutto il mese di maggio, in varie città. Come sempre a parlare del tema giornate, che quest’anno è “Fotografia e Mercato: quale valore alla fotografia?” ci saranno esperti di fama nazionale e fotografi.

Si comincia da Morro d’Alba dove domenica 6 maggio alle ore 15,00 Michele Smargiassi – giornalista di Repubblica – animerà assieme a Paola Riccardi – curatrice – la prima conferenza sul tema Giornate.