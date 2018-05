In pensione il giudice senigalliese Paolo Giombetti Quasi 40 anni di servizio e sentenze per il magistrato

199 Letture Cronaca

Si chiude per raggiunti limiti di età la lunga carriera di Paolo Giombetti, uno dei più noti magistrati marchigiani, che mercoledì 2 maggio ha prestato nel Tribunale di Ancona l’ultimo giorno di servizio prima di andare in pensione.



Giombetti, 64 anni, originario di Senigallia, giudice monocratico, aveva preso la toga nel 1980.

Dopo aver lavorato come pretore a Chioggia, in Veneto, ha operato nei tribunali marchigiani di Pesaro, Fabriano, Jesi, Osimo e da ultimo, Ancona, dove nell’ultima giornata, mercoledì 2 maggio, i colleghi lo hanno salutato ma non ci sono state udienze, per lo sciopero degli avvocati penalisti.