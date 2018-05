Il Solenne Ingresso torna a Senigallia Da venerdì 8 a domenica 10 giugno una delle rievocazioni storiche più antiche d'Italia torna a Senigallia

Tutto pronto per la raffinata rievocazione storica “Il Solenne Ingresso: le Giornate Roveresche”. Da un’idea degli artisti Anna e Lorenzo Marconi, membri dell’Associazione Culturale “L’Estetica dell’Effimero” ed in collaborazione con il Comune di Senigallia ed il Polo Museale delle Marche.



Dopo il debutto dello scorso anno, con la determinazione di riportare in vita una manifestazione cittadina che fonda le sue origini già intorno alla metà degli anni ’50, l’evento arricchisce il suo programma con numerose novità, partendo da sabato 2 giugno con l’Araldo che annuncerà tutti i giorni alle 19.00, la venuta dei Duchi per le vie del centro storico.

L’evento rievocato è infatti l’arrivo a Senigallia, nel 1479, dei nuovi Signori Giovanni della Rovere e Giovanna da Montefeltro, sposatisi a Roma l’anno precedente e accolti nella nostra città con grandi festeggiamenti.

Lo scenario della rievocazione sarà il “cuore roveresco” di Senigallia: Piazza del Duca, Palazzetto Baviera, il vallato della Rocca Roveresca e la Rocca Roveresca stessa. L’evento sarà allietato non solo da cortei, tornei come il Gioco della Campana e spettacoli, ma anche da conferenze, visite interattive e mostre.

Tra le attività che anticipano Il Solenne Ingresso, anche la presentazione dell’annullo arinnofilo del francobollo chiudilettera dedicato ai Signori di Senigallia a cura dell’Associazione Filatelica Numismatica Senigalliese.

Partiamo infatti domenica 3 giugno alla Rocca Roveresca, in occasione della sua gratuità ogni prima domenica del mese, per fare una preview della manifestazione, presentando il nuovo abito di Giovanna da Montefeltro, creato dal costumista Massimo Eleonori ed i gioielli che indosserà realizzati dalla gioielleria Nicolini di Senigallia. Ma le iniziative non finiscono qui.

Non mancheranno infatti lo storico torneo del Gioco della Campana e lo Spettacolo “Data l’acqua a le mano” messa in scena del banchetto rinascimentale arricchito da danze, giullari e musica a cura dell’attore Filippo Mantoni, in Piazza del Duca.

La regia de “Il Solenne Ingresso” previsto per venerdì 8 giugno, sarà invece opera dell’attore Mauro Pierfederici.

Numerosi sono i partner e le realtà associative locali che operano nel settore rievocativo che hanno aderito al progetto:

“Archeoclub D’Italia”, Senigallia;

Associazione “Aparà” di Senigallia;

Associazione “Filatelica Numismatica Senigalliese”;

Associazione “Pozzo della Polenta” di Corinaldo;

“Brigata Montebodio” di Ostra;

“Centro Teatrale Senigalliese”;

Gruppo Storico Città di Corinaldo “Combusta Revixi”;

Gruppo tamburi “Renascentia” di Senigallia;

“La Castellana” di Scapezzano;

“La Corte del Duca” di Urbino;

“Le ali della terra” di Senigallia;

“Mercati Medievali” di Fabriano;

“Quam Pulchra Es” di Macerata;

“Strix Falcon” di Ostra.

A questi si aggiungono professionisti quali gli attori Mauro Pierfederici e Filippo Mantoni, il colwn di corsia e attore Raffaele Mandolini, la Funzionaria del Polo Museale delle Marche Claudia Casavecchia, il Professore Fabrizio Chiappetti, la scrittrice e giornalista Chiara Giacobelli, il costumista Massimo Eleonori, la social media manager Anna Torcoletti, ed il fotografo e regista Lorenzo Cicconi Massi che ha realizzato per la manifestazione un video promozionale di grande qualità artistica.

L’aspetto enogastronomico è in collaborazione con la “Confartigianato” all’interno del progetto: “Food & Drink – Anima del centro”. A partire dalle 18.00, le molte attività aderenti all’iniziativa, proporranno un menù di aperitivi e/o cene, ispirati al cibo medioevale.

Per la realizzazione dell’evento è attiva una campagna di raccolta fondi; è possibile infatti donare una piccola quota a sostegno dell’iniziativa che animerà le vie del centro storico di Senigallia.

A partire da 2€ è possibile aiutare concretamente la realizzazione di questo progetto corale che punta a far rivivere a Senigallia una pagina storica, portando in scena uno spettacolo di tre giorni a metà tra storia, moda e cultura.

Vai al sito:

https://gogetfunding.com/il-solenne-ingresso-2018

L’Associazione Culturale “L’Estetica dell’Effimero” sta inoltre cercando ragazzi che abbiano compiuto la maggiore età e che vogliono prendere parte al Gioco della Campana.

Per informazioni: lesteticadelleffimero@gmail.com

Facebook e Instagram: @ilsolenneingresso