Bandiere Verdi, c’è anche Senigallia tra le spiagge a misura di bimbi La lista di tutte le prescelte nelle Marche

C’è anche Senigallia tra le spiagge promosse dai pediatri e premiate con la Bandiera verde 2018. La Spiaggia di Velluto risulta essere sempre più a misura dei più piccoli. La speciale lista stilata a seguito dell’indagine curata dalla Libera Università Ludes di Malta sulla base dell’analisi elaborata dai pediatri italiani, ha premiato 136 spiagge dislocate su tutta la penisola.



Ad essere valutati dai pediatri sono state peculiarità come l’acqua limpida e bassa vicino alla riva, sabbia fine, bagnini di salvataggio che presidiano il litorale, giochi attrezzati in spiaggia, spazi per cambiare il pannolino o allattare, e nelle vicinanze gelaterie, locali per l’aperitivo e ristoranti.

Nelle Marche, oltre Senigallia, i lidi premiati con le Bandiere verdi 2018 sono stati Civitanova Marche (Macerata), Fano-Nord-Sassonia-Torrette/Marotta (Pesaro-Urbino), Gabicce Mare (Pesaro-Urbino), Grottammare (Ascoli Piceno), Pesaro (Pesaro-Urbino), Porto Recanati (Macerata), Porto San Giorgio (Fermo), Numana Alta-Bassa Marcelli Nord (Ancona), San Benedetto del Tronto (Ascoli) e Sirolo (Ancona).