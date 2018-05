Le vie del centro storico di Senigallia si sono colorate di bianco Successo per la prima edizione della “passeggiata in bianco” dal titolo: “Come bianche gocce di latte”.

Il 21 aprile 2018 le vie del centro storico di Senigallia si sono colorate di bianco ed hanno ospitato la prima edizione della “passeggiata in bianco” dal titolo: “Come bianche gocce di latte”.



Patrocinato dal Comune di Senigallia e organizzato dalle Ostetriche del Consultorio dell’Asur Marche – Area Vasta 2 Paola Bonvini, ostetrica coordinatrice pro-tempore, Daniela Bontempi, Valentina Cafini, Antonella Consolini, Leonetta Pizzi e Giuseppina Vocale, l’evento ha richiamato donne in gravidanza, mamme in allattamento, partner e nonni.

Obiettivo dell’iniziativa era, infatti, quello di promuovere l’allattamento materno coinvolgendo l’intero nucleo familiare, prezioso nel supporto alla donna durante questo delicato e miracoloso momento di vita, nel quale la donna continua ad essere nutrimento per il proprio bambino anche dopo il periodo di gestazione.

Per l’occasione è stato allestito un gazebo informativo, presidiato durante l’intera manifestazione grazie alla collaborazione di alcuni volontari del Servizio Civile delle strutture sanitarie di Senigallia, per la diffusione delle informazioni circa le attività della mattinata e delle altre iniziative dell’Osservatorio ONDA per gli Ospedali con i “Bollini Rosa” sulla promozione della salute della donna.

Punto di ritrovo dei partecipanti è stato Piazza Roma da dove, dopo un primo momento ricreativo e di coinvolgimento dei presenti circa il ruolo dell’allattamento materno nella loro quotidianità, il corteo, ornato di palloncini bianchi e carrozzine al seguito, si è mosso in direzione di Piazza del Duca, facendo tappa presso la fontana della piazza del centro cittadino ed è culminato all’interno della sala convegni di Palazzo Baviera.

Il clima creatosi durante l’evento, il materiale video somministrato e il ruolo facilitatore delle ostetriche hanno permesso alle donne di confrontarsi liberamente sul tema dell’allattamento, di esporre al gruppo le difficoltà incontrate e le motivazioni che le hanno spinte a proseguire.

Le neo-mamme hanno avuto l’opportunità di scambiarsi opinioni e “fare squadra” mentre le donne in gravidanza hanno avuto l’opportunità di entrare in contatto con il tema che le coinvolgerà da qui a poco e avere la testimonianza di chi “ce la sta facendo”.

E’ intervenuto all’iniziativa il Dott. Fabrizio Volpini, Presidente della Commissione Regionale Sanità, della quale stimata presenza sono stati ben lieti gli intervenuti e il personale ostetrico. Il Dott. Volpini ha tenuto a sottolineare con forza l’importanza di sviluppare iniziative come questa, di prevenzione nell’ambito della salute della donna.

Altra gradita presenza è stata quella di un’epidemiologa di Rieti, sensibile al tema per il quale sta portando avanti progetti nella regione Lazio.

L’epidemiologa, presente per tutta la durata della manifestazione, si è compiaciuta con le organizzatrici e ha mostrato interesse nel condividere in futuro strategie di promozione dell’allattamento materno con il personale del consultorio senigalliese.

Le ostetriche del consultorio tengono a ringraziare tutti i sopra citati intervenuti, il Dott. Giuliano Giovannetti, la Dott.ssa Valeria Benigni, il Dipartimento di Prevenzione dell’Area Vasta 2, in particolare nella persona del Dott. Daniel Fiacchini ed il Comune di Senigallia che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione.

Le professioniste del consultorio, auspicando il ripetersi dell’iniziativa e la creazione di gruppi di sostegno tra mamme, hanno salutato le donne con un piccolo omaggio, un alberello in legno, a testimonianza della loro disponibilità ad essere presenti e ad incoraggiarle nel portare avanti questo meraviglioso compito che la natura gli ha affidato, ricco di benefici per mamma e bambino.

Il bigliettino di accompagnamento recita: “Sii come questo albero […] rigoglioso e forte nel dare la vita e crescere il tuo bambino come un meraviglioso frutto!”