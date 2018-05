Andrea Rivera è “Solo con un cane” alla Rotonda a Mare di Senigallia Doppia data il 4 e 5 maggio per il cabarettista romano insieme a Pigna, "attrice ridotta all'osso"

Il cabarettista romano Andrea Rivera è in scena venerdì 4 e sabato 5 maggio alla Rotonda a Mare con il monologo “Solo con un cane” appuntamento proposto da Comune e AMAT con il sostegno di MiBACT e Regione Marche.

Questo nuovo spettacolo, scritto e diretto da Rivera e messo in scena con Matteo D’Incà alle chitarre, Michele Boreggi alla fonica e ai video e con Pigna ‘attrice ridotta all’osso’ “si concentra – si legge nella presentazione – sull’uomo di oggi attraverso innumerevoli giochi di parole e canzoni divertenti e riflessive. Il monologo ormai famoso delle medicine “a Voltaren mi dicono sii Fluifort…” è una testimonianza comica sull’abuso che ne facciamo cercando di capire se “stare con una Catalana che era una crema e poi dice: son zuppa inglese… ma come non eri pan di spagna?…” sia così dolce o ti riduce poi a fumare una sigaretta che ammette: “Tu non mi Merit… io no ti Benson più… m’hai Rothmans le Pall-Mall” o annegare nell’alcool: “Una Vodka Cherry solo te…. pensavo di esser l’Unicum in tutta Rum…” o nelle droghe a tavola “la coca cucinava bene, non era in erba… poi m’arjiuana uno speed-ino cucinato dagli chef Crac e Canna-vacciuolo” e infine capire che forse in fondo oggi è meglio viver solo…con un cane!”

Biglietti di posto unico 10 euro in vendita alla biglietteria del teatro La Fenice (via Cesare Battisti 9 T. 071/7930842 e 335/1776042 aperto dalle 17 alle 20) e nei due giorni di spettacolo direttamente alla biglietteria della Rotonda; prevendite anche su vivaticket.it. Informazioni AMAT, tel. 071/2072439, www.amatmarche.net. Call center dello spettacolo delle Marche 071/2133600. Inizio ore 21.00.