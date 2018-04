Cuore di Velluto, presentate le prossime iniziative a Senigallia L'onlus ammonisce: "non inficiare funzionalità reparto di cardiologia"

Venerdì 20 Aprile 2018, presso il ristorante “Le Grotte di San Sebastiano” in Senigallia, si è tenuta l’annuale Assemblea dell’Associazione CUORE DI VELLUTO Onlus per l’approvazione del Bilancio Consuntivo 2017 e Previsionale 2018, a cui hanno partecipato una trentina di soci.



Nel corso dell’incontrro è stato presentato il programma delle attività per l’anno 2018, peraltro già anticipato nella riunione tenutasi a dicembre 2017, che vede l’Associazione Cuore di Velluto protagonista di alcuni eventi, in parte già in corso d’opera o che saranno realizzati nel territorio cittadino.

Forniamo di seguito il cronoprogramma:

15-17 Febbraio 2018 INFO POINT ASCOLTIAMO IL CUORE – SETTIMANA DELLE CARDIOLOGIE APERTE – Screening della Fibrillazione atriale e dei parametri vitali (Pressione sanguigna, frequenza cardiaca, saturimetria) in collaborazione con C.R.I.

15 Febbraio 2018 Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con Rotay Club, Comune di Senigallia, ASUR AV2 per il progetto “Un defibrillatore a portata di mano”.

2 Aprile 2018 Info Point durante il 39° Trofeo Podistico Città di Senigallia.

Aprile 2018 Progetto “Questioni di Cuore” rivolto agli alunni delle scuole primarie.

Maggio 2018 Partecipazione al progetto “Mister Cittadino” in collaborazione con il Centro Servizi Volontariato Marche di Ancona, presso gli Istituti di istruzione secondaria di primo grado.

Maggio 2018 Completamento primo step del progetto “Un defibrillatore a portata di mano” con consegna dei primi 5 defibrillatori; convenzione per attività di formazione sul territorio per il corretto utilizzo del dispositivo.

Giugno 2018 Premiazione degli alunni partecipanti al progetto “Questioni di cuore”.

23 Giugno 2018 – 1° Serata dedicata ai BEATLES organizzata da BDIA in collaborazione con il Comune di Senigallia – partecipazione in qualità di partner etico. Organizzazione di presidi per divulgazione attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari e raccolta fondi. Durante la serata verrà proposto un video delle attività svolte dall’Associazione, dal 2015 ad oggi.

Giugno 2018 Donazione di un elettrocardiografo all’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale di Senigallia per screening presso comunità: luoghi di lavoro, scuole, centri di agggregazione.

14 Luglio 2018 – 2° Serata dedicata ai BEATLES organizzata da BDIA in collaborazione con il Comune di Senigallia – partecipazione in qualità di partner etico. Organizzazione di presidi per divulgazione attività di prevenzione delle malattie cardiovascolari e raccolta fondi. Durante la serata verrà proposto un video delle attività svolte dall’Associaizone, dal 2015 ad oggi.

Luglio 2018 – Partecipazione al progetto “Un defibrillatore a portata di mano”, in collaborazione con Rotary Club, Comune di Senigallia e Asur Av2: donazione di un defibrillatore all’Ambulatorio Solidale Paolo Simone – Maundodè.

Luglio 2018 presentazione progetto sulla prevenzione delle malattie cardiovcascolari e nozioni di primo soccorso agli Istituti comprensivi: scuola primaria e secondaria di primo grado.

29 Settembre 2018 Giornata Mondiale del Cuore –“MENOPAUSA E SALUTE DELLA DONNA” – evento accreditato E.C.M. da realizzarsi in collaborazione con la Commissione Regionale Pari Opportunità.

Ottobre-Novembre Giornate dedicate al paziente post-infarto: riabilitazione, supporto psicologico, alimentazione ed altre tematiche di particolare interesse legate all’evento acuto.

L’Associazione CUORE DI VELLUTO Onlus ha come obiettivo l’attività di tutela della salute, volta a promuovere il benessere individuale e collettivo. Il compito statutario è quello di riuscire a diffondere e rafforzare nel tessuto cittadino la cultura della prevenzione delle malattie cardiovascolari, mediante una progettazione condivisa con Enti diversi e attraverso iniziative di informazione rivolte alla popolazione, a partire dai più giovani.

L’Associazione è anche parte attiva nel progetto a livello locale in collaborazione con Rotary Club, Comune di Senigallia ed ASUR AV2, per dotare la città di Senigallia di defibrillatori e realizzare corsi di formazione sull’utilizzo del dispositivo, al fine di diffondere a larghe fasce della popolazione la cultura dell’emergenza e formare la popolazione al primo soccorso in caso di evento cardiaco improvviso.

L’Associazione CUORE DI VELLUTO Onlus vuole essere di supporto all’U.O.C. di Cardiologia – UTIC del Presidio Ospedaliero di Senigallia, diretto dal Dott. Antonio Mariani, ribadendone l’importanza e la valenza funzionale di supporto al territorio nel trattamento del paziente cardiopatico.

Anche alla luce dei recenti episodi avvenuti in città, in cui l’immediata disponibilità di un defibrillatore ha portato al positivo soccorso di un paziente colto da arresto cardiaco, si vorrebbe sottolineare come il sistema dell’urgenza sul nostro territorio sia particolarmente efficace.

E vorremmo che ogni modifica della catena territorio – 118 – Ospedale fosse affrontata con la massima attenzione per non inficiarne la funzionalità.

