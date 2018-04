Pallacanestro Senigallia: stagione già storica, ma ora testa al Salerno Goldengas quinta: mai così in alto in una terza serie nazionale. Ora i play-off, per sognare ancora

La Goldengas Senigallia chiude quinta, da domenica 29 aprile i quarti di finale dei playoff contro l’inedito Salerno, giunto quarto nel girone più sudista (D).

L’ultima giornata di stagione regolare disputatasi tutta in contemporanea domenica 22 aprile ha risolto l’ultimo enigma che mancava, con Senigallia che si trovava ancora sospesa tra il già matematico quinto posto e la speranza di agganciare il quarto.

La sconfitta interna, onorevole nel punteggio (84-88) e nel gioco, contro la capolista San Severo dell’applaudito ex Di Donato (19 rimbalzi) si è rivelata ininfluente: anche vincendo i biancorossi sarebbero rimasti in quinta posizione per il contemporaneo successo del Pescara (quarto) a Civitanova Marche.

Si tratta comunque di un risultato già storico: da quando la serie B unica è infatti il terzo livello della piramide del basket tricolore, per la società di via Capanna è il miglior risultato; migliorati per punti (34) e piazzamento i già positivi bilanci delle ultime due annate (7° con 30 punti nel 2015-2016, 8° con 32 nel 2016-2017).

Inoltre, per il quarto anno consecutivo, Senigallia giocherà i playoff per la serie A2.

Adesso però, l’attenzione è tutta rivolta al Salerno, un avversario inedito non solo perché proveniente da un altro gruppo ma pure perché le due società non si sono mai affrontate nemmeno in passato.

I campani hanno vinto ben 22 partite su 30 nel loro girone, ma non hanno saputo far meglio del quarto posto per via di un raggruppamento dove le prime hanno davvero perso pochi colpi.

Bilancio identico davanti al pubblico amico e in trasferta: 11 vittorie e 4 sconfitte.

Il roster, poi, è davvero di primo livello: ben 6 giocatori in doppia cifra di media, con l’ex Montegranaro Sanna come cecchino (15.7) e praticamente tutto il quintetto con esperienze in serie A2 (oltre a Sanna, pure Di Prampero, Paci, Sorrentino e Leggio).

Da circa un mese e mezzo, Salerno ha cambiato allenatore: nonostante un campionato sempre al vertice, Paternoster è stato esonerato ed ora in panchina c’è Menduto.

Per la Goldengas lo svantaggio di avere l’eventuale bella in trasferta: gara 1 a Salerno domenica (ore 18), gara 2 al PalaPanzini giovedì 3 maggio alle 21, eventuale gara 3 ancora in Campania domenica 6 maggio alle 18.