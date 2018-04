Open day al Nirvana a Senigallia per presentare il Centro Estivo per bambini Sabato 28 aprile dalle 10 alle 13.30, le educatrici aspettano genitori e bimbi nei locali del Nido Montessori Magicabula

Sabato 28 aprile dalle ore 10.00 alle 13.30 presso i locali del centro Magicabula di Senigallia si svolgerà un Open day organizzato per presentare il Centro Estivo che potrà accogliere bambini dai 3 ai 6 anni.

Sarà un modo per visitare la struttura, gli spazi, i materiali e soprattutto per conoscere il metodo Montessori. Il Centro estivo potrà usufruire dei locali del Magicabula e della terrazza e attrezzata per tantissime attività e giochi. Le educatrici aspettano genitori e bambini per offrire loro la possibilità di prendere visione e provare i materiali sensoriali di sviluppo e tutte le attività presenti nella struttura e vivere in prima persona le “esperienze” che il metodo Montessori offre.

Il Magicabula, situato in via N. Abbagnano 13 a Senigallia, è una struttura convenzionata con il comune di Senigallia, riconosciuta dalla regione Marche e dal 25 marzo 2017 è convenzionata anche con l’Opera Nazionale Montessori di Roma con cui le educatrici si sono specializzate. Quindi da più di un anno il Magicabula ha ampliato la sua offerta educativa, perfezionando gli spazi e gli arredi, ed offrendo il materiale didattico sviluppato da Maria Montessori che consente l’apprendimento per scoperta, l’utilizzo raffinato dei sensi e l’autocorrezione.

Nido Montessori

c/o Palestra Nirvana Club

Via Abbagnano, 13

60019 – Senigallia (AN)

Tel: 071.7927365

FB: www.facebook.com/Nirvanasenigallia/

Mail: info@nirvanasenigallia.it