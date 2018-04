Marche, furti di rame: la Polfer recupera 35 kg di refurtiva Due denunce ed un deposito di rottami sequestrato: questo il bilancio dell'operazione 'Oro rosso'

Più di 35 chilogrammi di rame sono stati recuperati dagli uomini del Compartimento Polizia Ferroviaria di Ancona nell’ambito del piano nazionale per il contrasto ai furti di rame in ambito ferroviario.



E’ questo l’esito dell’operazione denominato ‘Oro rosso‘, nell’ambito del piano nazionale per il contrasto ai furti di rame in ambito ferroviario, che ha portato anche a due denunce a carico dei due titolari di un depositi di rottami situato nella zona di Castelfidardo.