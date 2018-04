L’assessore Sciapichetti interviene a Senigallia: “a maggio i lavori sul Misa” In II Commissione: "ci sono 18 milioni di euro totali e anche per la vasca di espansione i tempi non saranno biblici"

L’assessore regionale alla Difesa del Suolo Angelo Sciapichetti è intervenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 aprile nella riunione della II Commissione consiliare, chiamata a discutere sulla situazione del fiume Misa.



L’assemblea si è svolta eccezionalmente, data l’importanza del tema, nella sala del Consiglio comunale, dove pochi comunque erano i cittadini venuti ad assistere.

Dopo l’intervento del sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi, ha preso la parola l’assessore regionale.

“Nessun altro fiume ha da parte della Regione Marche l’attenzione che ha il Misa – ha esordito Sciapichetti – . Pure a inizio marzo, durante la fase di piena del fiume, siamo subito intervenuti con urgenza a Molino Marazzana e Vallone, con una cifra di 450.000 euro”.

“E’ inutile negare – ha però ammesso – che negli ultimi anni ci siano stati sia una problema di competenze – col trasferimento delle funzioni dalla Provincia alla Regione – che di risorse, che fino a pochi mesi fa non c’erano e che ora sono invece a disposizione”.

“A maggio – garantisce Sciapichetti – partiranno i lavori di rifacimento degli argini del Misa, dal centro città e per 4 km. C’è un finanziamento di 3 milioni e 700.000 euro per un progetto già validato e che è pronto all’esecuzione da parte del Consorzio di Bonifica”.

Lavori al via entro circa un mese dunque.

“A seguire sono previsti altri interventi per 4 milioni e 300 mila euro (tramite programma Por Fesr) e altri 10 milioni nell’ambito di Italia Sicura (escavo e Fosso del Sambuco) – ha aggiunto l’assessore -: fanno circa 18 milioni di euro di risorse per il territorio senigalliese”.

Per quanto riguarda la vasca di espansione di Bettolelle, Sciapichetti precisa che “ci sono da tempo risorse per 4 milioni e 200 mila euro e c’è una gara già appaltata, manca ancora il progetto esecutivo, che arriverà però entro giugno. Le procedure devono necessariamente seguire un iter, ma i tempi non saranno biblici”.