Team Roller Senigallia vince ai campionati regionali su pista Federico Tumani fa doppietta

Un quarto di secolo sempre ai vertici nazionali ed internazionali la “Scuola Guenci” del campione mondiale cittadino che con il Team Roller Senigallia, durante lo scorso week end a Civitanova Marche, si laurea nuovamente per tre volte campione regionale su pista.

Ancora doppietta per il giovane Federico Tumani che non lascia niente a nessuno, aggiudicandosi il titolo di campione delle Marche sia nella gara di velocità che in quella di fondo, andandosene via solitario verso il traguardo a meno cinque giri dalla fine. Una strepitosa gara di velocità che ha già infiammato tutto il web, ce la regala Filippo Moroni che si laurea di nuovo campione regionale nella gara sprint di velocità, partendo in testa sin dall’inizio. Le già campionesse regionali Martina Ferretti e Federica Grilli, si sono battute sin dai primi traguardi, giro dopo giro, in una gara di fondo a punti, giungendo nel finale seconde e terze. Silvia Paoletti e Sofia Bocconi, competono con grinta e si confrontano con le più grandi di età, campionesse italiane, giungendo seste e settime.

Entusiasmano anche i più giovani del Team Roller: Sara Sabbatini, Federico Argentati, Gabriele Crognaletti, Matilde De Ritis che nelle gare-gioco a circuito debuttano, posizionandosi tutti a metà classifica.

Sono sempre soddisfazioni come fosse la prima volta per tutto il Team Roller Senigallia, nonostante si sia più volte laureato campione italiano, europeo e mondiale. I nostri campioni di Senigallia Doc, continueranno la preparazione per disputare il titolo italiano tra poco più di un mese.