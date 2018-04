Splendido avvio di stagione per i pattinatori della LunA Sports Academy Il 9 aprile la formazione al completo partirà alla volta di Geisingen in Germania

La società senigalliese di recente formazione ha scelto l’importante Trofeo Internazionale di Bologna per debuttare nella stagione outdoor. La manifestazione si è svolta nei giorni 7 e 8 Aprile al Pattinodromo del quartiere Lame.



I ragazzi della LunA S.A. si sono distinti sia nelle distanze brevi che in quelle lunghe con molti piazzamenti tra i primi cinque classificati tra cui citiamo Alice Sorcionovo 3ª nella gara sprint, e l’incontenibile performance di Roberta Magini che vince la 10.000 mt. a punti e si piazza 2ª nelle altre tre gare (500 sprint, 1.000 f.m. e 10.000 eliminazione) conquistando entrambe le classifiche di combinata. Ottimi risultati che hanno consentito alla società di classificarsi 3ª.

Un weekend che non poteva essere preambolo migliore per il Campionato Regionale pista svoltosi domenica scorsa a Civitanova Marche dove la formazione senigalliese ha conquistato 2 titoli regionali con Alessio Piergigli, 1 titolo regionale nella gara Americana a squadre con Buccolini, Piergigli, Pasquinotti M., Magini, 10 argenti e 2 bronzi con Greta Pasquinotti, Alice Sorcionovo, Michel Falaschi, Massimo Pierdicca, Nicole Buccolini, Chiara Piergigli e Roberta Magini.

Risultati e sensazioni estremamente positivi in vista degli appuntamenti più importanti della stagione programmati dal coach Luca Bernacchia.

Giovedì 19 la formazione al completo partirà alla volta di Geisingen in Germania dove si svolgerà una della gare più importanti al mondo con mille pattinatori al via.

da LunA Sports Academy asd