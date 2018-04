Risarcimento dei danni causati dal lupo al patrimonio zootecnico Casini riferisce in Consiglio: “Liquidate o in pagamento tutte le richieste in regola”

83 Letture Politica

La Regione Marche ha liquidato tutte le domande di risarcimento per danni causati al patrimonio zootecnico da lupi e cani randagi. A fine 2017 e inizio 2018 tutte le richieste in regola sono state pagate o poste in pagamento.