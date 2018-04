Mandalay SPA Senigallia: il benessere a portata di mano Il Martines Club Resort propone momenti da dedicare a se stessi in un magnifico scenario, con offerte per tutte le tasche

Il benessere e la ricerca di relax in una SPA sono in continua crescita nelle aspirazioni dei vacanzieri italiani. Nelle Marche, sulla prima collina prospicente la Spiaggia di Velluto di Senigallia opera con successo da anni il Centro benessere Mandalay SPA ed il Martines Club Resort.

Immerso nel quieto verde e nel magnifico scenario delle colline marchigiane, un centenario casolare perfettamente ristrutturato accoglie oggi ospiti desiderosi di avere tre ore da dedicare a se stessi e al proprio benessere.

Una idea nuova nel panorama del turismo “da spiaggia” che ha già superato abbondantemente 4000 presenze e che continuamente aggiunge proposte per tutte le tasche. Una delle più gettonate è The Night at Mandalay che consiste in una riservazione serale dedicata prevalentemente alle coppie che vogliano festeggiare un avvenimento particolare, avendo a disposizione la struttura tutta per sè e con un servizio a bordo piscina con tagliata di frutta, bollicine italiane di qualità e la possibilità di pernottare in una delle camere/suites del Resort con ricca colazione a buffet la mattina dopo. Tutte le dotazioni a disposizione degli ospiti e prezzi che partono da 230 Euro a coppia.

Se vuoi relax e pensi ad un centro benessere ad Ancona o ad un centro benessere a Pesaro il centro benessere Mandalay SPA a Senigallia è quello che fa per te.

Mandalay SPA

Martines Club Resort

Strada di Montesolazzi, 46

60019 San Silvestro, Senigallia (AN)

(+39) 071.6654016

(+39) 393.9254685

www.martinesclubresort.com

info@mandalaybaumann.net