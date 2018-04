Roller, Linda Rossi due volte Campionessa Regionale In quest’inizio di stagione sono già tante le soddisfazioni raccolte dalla giovane senigalliese

Si è appena svolto il Campionato regionale Marche di pattinaggio di velocitàsu pista nell’impianto rotellistico di Civitanova Marche, dove Linda Rossi ha dettato il passo alle sue colleghe avversarie vincendo entrambe le gare in programma.



Di fatto il primo oro per l’atleta senigalliese in forza al team Torollski di Pesaro è arrivato nella gara sui 500mt. Linda Rossi si è presentata alla partenza nella finale già con il miglior tempo di qualifica ed ha saputo gestire la gara rimanendo sempre in testa al gruppo fino al traguardo.

Nella seconda gara sulla distanza di 5.000mt a punti, Linda ha bissato l’oro ancora una volta con una tattica di gara che poco ha lasciato alle altre e che l’ha portata a lanciare la volata finale già a 2 giri dal termine, tanto da conquistare gli ultimi punti necessari e tagliare il traguardo per prima.

In quest’inizio di stagione sono già tante le soddisfazioni raccolte dalla giovane senigalliese, prima su tutte il Titolo Italiano nella gara dei 3 giri sprint ai Campionati Italiani Indoor recentemente svoltisi a Pesaro, e la vittoria nella gara sui 1000mt al Trofeo Internazionale Bonomia di Bologna.