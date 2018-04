Il pittore russo Igor Ladojanine in mostra alla Rocca Roveresca di Senigallia Un mese di esposizione, dal 13 aprile, venerdì

Dal 13 aprile al 13 maggio la Rocca Roveresca di Senigallia ospiterà la mostra “Colori di Luce” del pittore russo Igor Ladojanine.

L’evento è promosso dal Consolato Onorario della federazione Russa di Ancona ed è sostenuto da Alexander Avdeev, già ministro della Cultura del governo Medveed e attuale Ambasciatore russo presso la Santa Sede e il Sovrano Militare Ordine di Malta.

L’inaugurazione, che sarà presieduta dallo stesso Avdeev e dal sindaco Maurizio Mangialardi, avrà luogo venerdì 13 aprile alle ore 18.

Ladojanine, che risiede per lunghi periodi di tempo a Roma e nutre un grande amore per la cultura italiana, si è visivamente collocato lungo il solco della tradizionale “pittura romana”, caratterizzata fa un segno forte e volumetrico e una luce di rara sensibilità. Può essere definito “il pittore degli scorci”, in quanto privilegia, come soggetti, inquadrature della realtà naturale e di quella urbana. Come omaggio alle Marche, l’artista ha scelto di realizzare uno scorcio storico della città di Urbino che sarà esposto in mostra.

Oltre alle opere in esposizione, il catalogo contiene i testi del sindaco Maurizio Mangialardi, dell’ambasciatore Alexander Avdeev, del Console Onorario della Federazione Russa di Ancona Marco Ginesi, del critico d’arte e Console Emerito della Federazione Russa Armando Ginesi, e dell’ex sovrintendente delle Belle Arti di Roma Claudio Strinati.

La mostra, a ingresso gratuito, rimarrà aperta tutti i giorni secondo gli orari della Rocca Roveresca.