La ricetta dello chef Fabio Catalani per la rubrica di cucina di Senigallia Notizie Bocconcini di rana pescatrice in olio cottura con spuma di patate alla menta e radicchio brasato

158 Letture Grande Max: Ricette

Su Senigallia Notizie prosegue la collaborazione, che sta riscuotendo un grande successo di letture, avviata insieme all’Associazione Cuochi Ancona, che ci concede la pubblicazione delle ricette firmate da un lungo elenco di chef marchigiani, le quali sono già state raccolte nel volume Marche Chef.

Come accade da molti mesi, Senigallia Notizie dedica uno spazio settimanale alle ricette di cucina, con le quali anche voi lettori potete provare a cimentarvi.

La ricetta che pubblichiamo è proposta dalla chef Fabio Catalani, che ci insegna a preparare con pochi e semplici ingredienti un secondo piatto dal grande effetto per gli occhi e soprattutto per il palato: rana pescatrice e verdure in un equilibrio di sapori e colori.

Bocconcini di rana pescatrice in olio cottura con spuma di patate alla menta e radicchio brasato

Ingredienti per 10 persone

5 rane pescatrici

3 radicchio trevigiano

500 gr. patate bollite

20 pomodori pendolini

foglie di menta e foglie di timo q.b.

sale, pepe q.b.

olio extra vergine d’oliva q.b.

Procedimento

Sfilettare le rane pescatrici e ricavare dei bocconcini, che cuoceremo in olio ad una temperatura costante di 68 gradi per circa 30 minuti, dopo averli precedentemente salati e pepati.

Bollire le patate, schiacciarle e frullarle con l’aiuto di un cutter ad immersione, aggiungendo sale, menta ed emulsionando con olio extra vergine di oliva.

Tagliare a spicchi il radicchio, cuocerlo a microonde e racchiuderlo a girella.

Comporre il piatto con le girelle di radicchio la spuma di patate a specchio ed i bocconcini di coda che saranno alternati con dei pendolini fritti.

Decorare con foglie di menta e timo.

Ricetta della chef Fabio Catalani, tratta dal volume Marche Chef