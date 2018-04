Al Panzini “La gioia del cibo anche con disfagia” I futuri cuochi a lezione per imparare le tecniche della cucina dedicata alle persone con disfagia

Il progetto “La gioia del cibo anche con disfagia” promosso dalla Fondazione Dr. Dante Paladini onlus accompagna gli studenti dei tre istituti alberghieri di Senigallia, Piobbico e Loreto nell’anno scolastico 2017/2018.



Sette classi – quattro di Senigallia, una di Loreto e due di Piobbico – hanno studiato ed approfondito la tematica della disfagia sia dal punto di vista scientifico e clinico sia da quello tecnico della scelta degli alimenti, la loro lavorazione e conservazione.

Il percorso didattico ha visto la collaborazione del personale del Centro Clinico per le Malattie Neuromuscolari dell’A.O. Ospedali Riuniti di Ancona – le fisiatre Michela Coccia e Michela Aringolo e la logopedista Federica Galli – che, nella lezione di apertura tenuta nei tre istituti marchigiani nel mese di dicembre, hanno presentato il disturbo della disfagia ed approfondito gli aspetti clinici e scientifici legati ai malati neuromuscolari, ma più in generale a tutte le persone con malattie neurodegenerative.

A causa della disfagia le pietanze – per essere sicure in fase di deglutizione – devono avere determinate caratteristiche (soffici, frullate, macinate… ) e questo aspetto condiziona la preparazione del pasto quotidiano, costringendo molto spesso i caregivers a proporre i soliti piatti che, nel tempo, diventano “monotoni”.

Per questo motivo, gli studenti hanno partecipato ad una seconda giornata formativa con gli chef, e insegnanti, Roberto Dormicchi e Paolo Piaggesi, per approfondire l’argomento sui cibi, la loro lavorazione affinché raggiungano le caratteristiche “amiche” delle persone con disfagia e possano essere così conservate al meglio.

Successivamente a questi appuntamenti ciascuna classe ha lavorato con i docenti che hanno aderito all’iniziativa – prof.ri Ennio Mencarelli, Silvano Pettinari, Germano Carboni, Luigino Bruni e Simonetta Sagrati dell’I.I.S. Panzini di Senigallia, prof.ri Massimo Del Moro e Caterina Coltorti dell’Istituto Alberghiero Nebbia di Loreto e prof. Roberto Dormicchi dell’Istituto Alberghiero di Piobbico – cimentandosi nella preparazione dei cibi, ma anche nella realizzazione di ricette ideate ad hoc per questo progetto da “donare” alle persone con problemi di disfagia.

Al termine del progetto, infatti, la Fondazione Paladini realizzerà un ricettario che comprenderà anche le ricette proposte dai ragazzi, fruibile da tutte le persone con disfagia.

Il progetto si concluderà con due eventi conviviali a pranzo, previsti per mercoledì 18 aprile all’Istituto Alberghiero di Piobbico e giovedì 19 aprile all’Istituto Alberghiero di Senigallia, aperti a tutte le persone interessate, caratterizzati da menù adatti alle persone con disfagia.

Tutte le classi coinvolte nel progetto saranno protagoniste nella realizzazione di un menù gustoso e succulento caratterizzato dal fatto che il piacere del gusto e del mangiare insieme può essere garantito a tutti con gioia.

In occasione dell’evento conviviale di Senigallia, verranno infine premiate le due ricette migliori in termini di rispondenza alle necessità dei malati disfagici: un premio, in materiale didattico, sarà offerto dalla Fondazione Paladini ed un altro sarà gentilmente donato dalla ditta Sirman.

In considerazione del valore sociale e pedagogico dell’iniziativa di carattere regionale, il progetto ha visto riconosciuto il patrocinio e la compartecipazione dell’Assemblea Legislativa delle Marche, queste le parole del Presidente Mastrovincenzo: “L’iniziativa, che come Consiglio regionale abbiamo sostenuto convintamente, ha un forte valore sociale sul piano della sensibilizzazione e della conoscenza, è frutto di un’ottima collaborazione tra soggetti, punta sulla formazione e la crescita professionale dei giovani, cui prestiamo sempre grande attenzione.

Grazie alle Scuole che hanno collaborato e alla Fondazione Paladini che ancora una volta è protagonista di un progetto così interessante.”

La completa realizzazione del percorso, dalle fasi iniziali di progettazione agli eventi conviviali, è stata possibile solo grazie alla sinergia e collaborazione di tanti attori da quelli istituzionali – i dirigenti ed i docenti degli istituti che hanno aderito con passione alla proposta – ai professionisti del Centro Clinico per le Malattie Neuromuscolari di Ancona fino al sostegno incondizionato di aziende già a fianco della Fondazione Paladini – Sirman e Colonnara – e da altre che con entusiasmo si sono avvicinate in questa occasione come Coop Alleanza 3.0, Fabbri Sciroppi e Varnelli; con la collaborazione di Martino Liuzzi esperto nutrizionista e Presidente del Centro studi Universitario del Gelato; con Nevio Arcangeli fotografo e Luca Cerigioni Maestro di pianoforte e Serena Api cantante lirica, con la loro musica dal vivo.