Il tennistavolo ai Campionati Italiani CSI La forza della società senigalliesesta nella completezza e numerosità della squadra arrivata quest'anno a quota 22

Si svolgeranno a fine settimana i Campionati Italiani CSI che, per convenzione con la federazione, si chiamano “Nazionali”. A Boario Terme confluiranno le principali società della penisola con il Tennistavolo Senigallia intenzionato a confermare il protagonismo degli anni passati con numerosi primi posti ed altrettanti podi.



La forza della società senigalliese (quest’anno esclusivamente maschile) sta nella completezza e numerosità della squadra arrivata quest’anno a quota 22 con 14 giovani ed 8 adulti, tanto da doversi organizzare con un pulmann per accogliere anche gli accompagnatori e familiari.

Numerose le gare in programma: Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores in ambito giovanile e Seniores, Adulti, Master A e Master B per gli over 18 anni.

Responsabili della trasferta sono Nicola Falappa e Lorenzo Giacomini con l’ausilio di Alec Gorini. Come negli anni passati anche Pesaro e Jesi si uniranno alla compagine senigalliese per rappresentare al meglio le Marche.