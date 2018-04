Porte aperte domenica 15 aprile a Senigallia da Mancinelli articoli da giardinaggio Per tutto il giorno, nel punto vendita e assistenza alla Cesanella, presentazione dei nuovi prodotti e un ricco buffet per gli ospiti

La ditta Mancinelli, che dagli anni ’20 ha cominciato a Senigallia la sua attività nel settore del ciclo e motociclo, lavora da più di 40 anni nel settore del giardinaggio.

Specializzata attraverso l’assistenza e la vendita di articoli come motoseghe, tosaerba, decespugliatori, trattorini, articoli per potatura e tanto altro. (Honda – Husquarna – IBEA – Shindaiwa – Jonsered)

La qualità dei prodotti e garantita dalla ditta Mancinelli di Senigallia che seleziona gli articoli delle migliori marche e garantendone l’assistenza.

Il negozio precedentemente situato al centro si è diviso lasciando al centro di Senigallia il commercio delle biciclette e alla Cesanella in via Cimabue 34 quello della riparazione e vendita degli articoli da giardinaggio, ampliando lo spazio a disposizione per l’accoglienza dei clienti.

Paolo Santarelli e Carla Mancinelli vi accoglieranno insieme ad uno Staff di esperti meccanici.

Nella giornata di domenica 15 aprile nel negozio Mancinelli della Cesanella in via Cimabue 34 , si svolgerà Porte Aperte.

Si offrirà al pubblico la possibilità di vedere i nuovi articoli da giardinaggio. Sarà un occasione per poter parlare e scoprire i nuovi prodotti selezionati dai meccanici.

L’evento inizierà al mattino dalle ore 9:30 e proseguirà fino alle 18:00, i clienti verranno accolti con un buffet.

Mancinelli

Assistenza e vendita articoli da giardinaggio

Via Cimabue, 34

Senigallia AN

Tel. 071 7929467

www.motosegadecespugliatore.it

E-mail: mancinellisnc@libero.it

Facebook: Maurizio Mancinelli C snc