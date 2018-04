Senigallia, Italia, Europa: la Festa dell’Appartenenza Tre giorni di eventi dal 12 aprile

Senigallia, Italia, Europa: Festa dell’appartenenza. Un viaggio multiforme e colorato alla scoperta di tutti le piccole grandi cose che ci fanno sentire parte di una comunità, sia essa locale, nazionale o senza confini.

Il 13, 14 e 15 aprile Senigallia si esprime attraverso la creatività e la passione di 12 associazioni appartenenti alla Consulta della Cultura del Comune di Senigallia e coordinate dall’Associazione Asteres.

Una serie di appuntamenti in tre giornate dedicate sia ai grandi sia ai piccoli per incontrarsi e contaminarsi reciprocamente.

“Il nostro obiettivo come associazione è quello di promuovere il territorio valorizzandone i talenti e favorendo lo scambio”, dichiara Ea Polonara di Asteres, “perché la nostra identità non può che arricchirsi dall’incontro con altri talenti, altri visioni e altre passioni. Per questo ci è venuta l’idea di invitare le associazioni culturali della città a proporre la propria eccellenza e riunirle tutte in una grande festa perché potessero conoscersi e contaminarsi, ma anche perché potesse goderne tutta la città”.

Le associazioni hanno quindi proposto le proprie attività, contribuendo alla creazione di un ricco palinsesto che va dalla fotografia alla musica, dal teatro alla storia, dalla scienza alla danza aerea.

“Passando ovviamente anche per la nostra vocazione, prosegue Polonara, che è quella della formazione e dello sviluppo delle competenze per il mondo del lavoro, anche in una prospettiva europea. Nell’ambito di Senigallia, Italia Europa, l’Associazione Asteres organizza un dibattito pubblico che si terrà sabato 14 aprile dalle ore 10 alle 12.30 in cui verranno trattate alcune tematiche legate al mercato del lavoro da diversi punti di vista quali le istituzioni, il mondo della scuola e dell’Università e delle imprese.”

La manifestazione ha ottenuto il patrocinio del Comune di Senigallia e del Consiglio Regionale delle Marche, inoltre è inserito nel calendario nazionale degli eventi stilato dal MIBACT in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale.

Accanto ad Asteres le altre 11 associazioni che animeranno la manifestazione sono: Il salotto, Il Centro Teatrale Senigalliese, l’Associazione Armonia e la Scuola di Musica Bettino Padovano, @rtline e il gruppo fotografico F7, L’associazione Sera Nova in collaborazione con MyFitness Club, L’associazione Confluenze, l’associazione Next, ideatrice di Fosforo, l’Associazione Merope in collaborazione con EnoraGiochiInlegno e FactoryZeroZero, la Fondazione Rosellini, il Cirkolistico e la Piccola Orchestra Swing.