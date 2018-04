Domenica 15 aprile a Senigallia “L’Europa in Giallo” L'evento è organizzato nell'ambito della "Festa dell'Appartenenza"

Nell’ambito delle iniziative previste per il grande evento “Senigallia, Italia,Europa. Festa dell’appartenenza“, patrocinato da Regione Marche, Comune di Senigallia, Fondazione “Città di Senigallia” e organizzata dall’Associazione “Asteres”, la Fondazione Rosellini per la Letteratura Popolare dà il suo contributo con “L’Europa in Giallo… tra gli scaffali della Camera Gialla”, che si svolgerà il 15 aprile 2018si all’ExpoEx (presso i giardini della Rocca Roveresca), all’interno della mostra di Alida Vichi, patrocinata dal Comune di Senigallia e dal Circolo di Iniziativa Culturale – Rivista “Sestante”.

Alle ore 17.00 di domenica 15 aprile 2018, in concomitanza con l’apertura della mostra, andrà dunque in scena il recital dedicato al giallo e al noir condotto da Luca Rachetta, che presenterà le letture di brani scelti (Christie, Simenon, Chesterton, Scerbanenco) affidate alle voci di Raffaella Lattanzi e di Mauro Pierfederici, accompagnate dalla “voce” carezzevole e armoniosa del flauto di Elena Solai.

Un pomeriggio tra letteratura, pittura e musica in una cornice suggestiva e accogliente, ancora una volta frutto della virtuosa sinergia tra enti pubblici e associazioni private.

