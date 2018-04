A Senigallia si parla di turismo: “quello vero però” Convegno organizzato da Energie per Senigallia: "turisti 365 giorni all'anno". Tutti gli ospiti

117 Letture Politica

Si discuterà di Turismo. Quello vero, però. Ciò di cui una città turistica come Senigallia avrebbe necessità per 365 giorni all’anno. E non solo per due o tre mesi. Ecco il tema centrale della conferenza, nella quale si confronteranno i relatori.



Il Convegno “TURISMO 365” è organizzato da “Energie per Senigallia”, “Lega” e “Fratelli d’Italia”. Lo scambio di opinioni si svolgerà a Senigallia all’Auditorium San Rocco venerdì 13 aprile alle ore 21.00.

Per parlarne sono stati invitati: l’on. Avv. Jacopo Morrone della Lega, che viene dall’Emilia-Romagna, il quale illustrerà come e perché il loro ‘modello’ di Turismo funziona da oltre 30 anni; Emiliano Pigliapoco, Presidente FederAlberghi Marche; Marco Manfredi, Presidente FedrAlberghi della Provincia di Ancona e Presidente della Associazione Albergatori di Senigallia; Silvia Tomassoni, Esperta in Economia del Turismo.

Ad introdurre la sessione dei lavori saranno Davide Da Ros, Consigliere Capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Senigallia, e Marcello Liverani, Coordinatore comunale di Fratelli d’Italia, e l’On. vv. Luca Paolini della Lega, deputato delle Marche e già Coordinatore regionale del partito di Matteo Salvini.

A moderare lo scambio di opinioni e il dibattito è stato chiamato il Presidente dell’Associazione culturale e politica “Energia per Senigallia”, Massimo Bello, già sindaco di Ostra Vetere ed ex consigliere comunale di Senigallia. Massimo Bello, attualmente membro dell’Entourage dell’on. Patriciello (PPE) al Parlamento europeo di Bruxelles (assegnato dallo Staff alle Commissioni REGI, EMPL, CULT, TRAN), non solo modererà il dibattito attorno al tema del turismo, ma porterà all’attenzione della platea anche la sua esperienza amministrativa e istituzionale e le novità dell’Unione europea su un argomento importante e decisamente innovativo per l’economia locale e nazionale.

Dibattito e scambio di opinioni interessanti, quindi, che serviranno ad approfondire e a far capire che cosa andrebbe fatto perché il settore e le attività di promozione e valorizzazione legate al Turismo possano ripartire ed implementare il tessuto economico-produttivo di Senigallia, della vasta area attorno alla città, ma anche regionale e nazionale.

Intervenite numerosi. ️

Da

Energie per Senigallia