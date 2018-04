Mobilitazione contro l’Air Gun nel mare Adriatico, Marche comprese Domenica 8 aprile una manifestazione toccherà 5 regioni

Otto eventi in cinque regioni adriatiche domenica 8 aprile per dire no ai progetti di prospezione petrolifera con l’air gun approvati dal Ministero dell’Ambiente e in via di autorizzazione definitiva da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.