“Cuori scatenati” in scena a Montemarciano L'appuntamento è per giovedì 5 aprile al Teatro Alfieri

‘Cuori scatenati’ è la divertente commedia scritta e diretta da Diego Ruiz in scena con Francesca Nunzi, Sergio Muñiz, Maria Lauria giovedì 5 aprile all’Alfieri di Montemarciano (AN) e venerdì 6 aprile al Teatro Rossini di Civitanova Marche (MC) nei cartelloni realizzati dai rispettivi Comune e AMAT con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Regione Marche.