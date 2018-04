Basket: le Marche, con Ciacci e Tombari della Pallacanestro Senigallia, 4° al Trofeo Regioni Ciacci con 23 punti trascina i suoi in semifinale contro la Sardegna (71-70), poi arrivano due sconfitte

Le Marche tornano a casa senza medaglie, ma a testa altissima, al Trofeo delle Regioni, dove la squadra maschile chiude con uno splendido quarto posto in Lombardia su 20 partecipanti.

Nella finale per il 3° posto di lunedì 2 aprile a Seregno contro l’Emilia Romagna, non c’è storia per i ragazzi di coach Pecchia, costretti ad inseguire fin da un primo quarto senza storia, nel quale l’Emilia Romagna allenata dall’ex nazionale Ambrassa prende subito il largo segnando ripetutamente (27-9), mantenendo poi pressoché inalterato il vantaggio per tutti i 40 minuti. Buone cose nel secondo e nel terzo parziale, in equilibrio, ma il match non si riapre fino al conclusivo 80-54.

Tuttavia il quintetto marchigiano merita ugualmente un grosso applauso per lo splendido torneo disputato nel più importante trofeo per rappresentative regionali giovanili (classe 2004).

Straordinaria la prima fase con le nettissime vittorie contro Umbria (83-43) e Lazio (64-49), entusiasmante il quarto di finale vinto al termine di 40’ non adatti ai deboli di cuore contro la Sardegna (71-70), prima del ko in semifinale al termine di un’altra buona partita contro il Friuli Venezia Giulia (62-65) e la sconfitta di ieri nella sfida per il bronzo.

Tra le statistiche individuali, note di merito per Filippetti (Stamura Ancona), migliore dei suoi per assist e rimbalzi, nonché con Vecchiola (Poderosa Montegranaro) e Ciacci (Senigallia, MVP nel quarto di finale con la Sardegna, 23 punti) anche tra i migliori per punti realizzati e valutazione.

Oltre ai già citati, facevano parte del roster un altro giocatore di Senigallia (Tombari, pure lui nel quintetto di partenza) e della Stamura (Palmioli), due della Vuelle Pesaro (Alves Ponciano e Sgarzini) e un elemento a testa di Osimo (Biondini), Fermignano (Arduini), Urbania (Prenga), Matelica (Cingolani) e Porto San Giorgio (Verdecchia). Sempre ieri, vittoria delle ragazze di coach Paolasini, che battono 51-42 la Sicilia chiudendo al 7° posto (sempre su 20 team).

Tabellino

EMILIA ROMAGNA 80: Moretti 11, Scarponi 12, Malaguti 20, Terzi 6, Tamborino 5; Maltoni 2, Collina 4, Bandini 2, Sibani 11, Scheda 2, Manna 4, James 1. All. Ambrassa

MARCHE 54: Biondini 1, Prenga 9, Tombari 7, Ciacci 11, Filippetti 4; Sgarzini 2, Verdecchia 2, Vecchiola 12, Alves Ponciano, Palmioli, Arduini 6, Cingolani. All. Pecchia

Arbitri: De Benedictis e Brocco.

Parziali: 27-9 48-29 62-45