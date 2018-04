Calcio: Marche 2° al Torneo Regioni, ma che peccato La squadra dei senigalliesi Giobellina, Magi Galluzzi e Gresta va sul 2-0, poi perde ai supplementari

165 Letture Sport

Le Marche Juniores di mister Cremonesi accarezzano la storia, ma vengono beffate. L’undici marchigiano non riesce a riportare a casa il Torneo delle Regioni, che nella categoria Juniores manca addirittura dal 1981 (unica vittoria).

Nella finale di sabato 31 marzo sul sintetico del Gran Sasso dell’Aquila, i classe 1999 e 2000 marchigiani vanno sul 2- 0, sfiorano il tris poi cadono ai supplementari. Il Friuli Venezia Giulia comunque non ruba nulla: i friulani erano stati gli unici a battere l’undici di Cremonesi nel torneo (1-0 all’esordio). Si mette subito bene per le Marche: al 3’ pt punizione di capitan Tizi, testa di Stambolliu e gol. 35’ pt: cross dalla destra di Paci, testa di Pellonara, miracolo di Spollero, ma tap-in vincente di Sulejmani per il 2-0. Gara in discesa con le Marche vicine due volte al 3-0, ma nel finale di tempo prima Lucheo (42’ pt), poi Carlevaris (44’ pt) impattano. Al 23’ st una contestata punizione da dentro l’area non crea pericoli per Ducci, che poi esce infortunato. Al 90’ rimane il 2-2 e si va ai tempi extra. Supplementari: al 3’ 1ts Giobellina (FC Vigor, subentrato come il marzocchino Gresta mentre l’altro vigorino Magi Galluzzi è rimasto in panchina) salva i marchigiani.

Il gol decisivo per i friuliani arriva però poco dopo: lo segna ancora Carlevaris, migliore in campo in spaccata sotto porta (5’ 2ts). Alle Marche rimane l’onore delle armi, ma anche tanta amarezza.

Tabellino

Friuli 3 Marche 2 (dopo i supplementari)

FRIULI VENEZIA GIULIA: Spollero, De Cecco (1’ 1ts Caramelli), Cassovel, Cargnello, Pertoldi, Battiston (38’ pt Fiorenzo), Magnino, Di Lazzaro (32’ st La Scala), Carlevaris, Lucheo (16’ st Martin), Nicoloso (8’ 2ts Cottiga). All. Bortolussi

MARCHE: Ducci (27’ st Cavalletti), Paci (44’ st Vespasiani), Bellucci, Colonnelli, Montesi (45’ st Giobellina), Pellonara (3’ 2ts Cantucci), Palladini, Stambolliu, Tizi, Sulejmani (5’ 1ts Gresta), Raponi. All. Cremonesi

Arbitro: Verrocchi di Sulmona Reti: 3’ pt Stambolliu, 35’ pt Sulejmani, 42’ pt Lucheo, 44’ pt e 5’ 2ts Carlevaris