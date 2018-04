Gradara è il ‘Borgo dei Borghi’ 2018 La Capitale del Medioevo trionfa come borgo più bello d'Italia; Gasperi: "Un riconoscimento che porterà un’enorme visibilità"

Gradara è il ‘Borgo dei Borghi’ 2018. Il piccolo comune della provincia di Pesaro Urbino, teatro della storia d’amore di Paolo e Francesca immortalata nella Divina Commedia di Dante Alighieri, ha conquistato il primo posto nel concorso indetto dal programma “Il Kilimangiaro”. Il riconoscimento è stato consegnato da Camilla Raznovich durante una puntata speciale del programma in onda su Rai Tre.



La sfida finale vedeva in lizza 20 bellissimi borghi italiani. La classifica del Borgo dei Borghi è stata realizzata grazie al voto dei telespettatori e ad una giuria di ben venti esperti. Per l’edizione 2018 i Giudici Speciali sono stati Cristina Bowerman, Philippe Daverio e Mario Tozzi. Gradara succede a Venzone, piccolo paese in Provincia di Udine situato in Friuli Venezia Giulia che si era imposto nel 2017.